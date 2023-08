Coca-Cola Music Hall busca atraer más clientes corporativos para eventos privados

El espacio de eventos multitudinarios y privados, el Coca-Cola Music Hall, ubicado dentro del DISTRITO T-Mobile, conmemora su segundo aniversario. A raíz de su éxito, este año establecieron un Departamento de Eventos Privados por el gran auge que han tenido con la incorporación de este tipo de actividades.

“Cuando tienes un edificio así de grande hay que maximizar el uso e integramos el Departamento de eventos privados porque entendemos que muchos de los clientes corporativos hacen diferentes actividades ya sean lanzamiento de una marca, una reunión corporativa, una celebración de un aniversario de una compañía, están buscando diferentes opciones para hacer estos eventos”, sostuvo el Gerente General Regional de ASM Global Puerto Rico, Jorge L. Pérez.

El pasado año realizaron 54 eventos que contaron con una asistencia de sobre 50 mil personas. Con este logro, sobrepasaron las metas establecidas para ese periodo y el equipo fue reconocido con el premio ‘Best Marketer Supporting Private Events’, en la conferencia anual que realiza la empresa ASM Global.

Pérez indicó que este año de enero a diciembre van a completar con 65 eventos y la expectativa era de 50 conciertos.

En dos años desde su apertura, el Coca-Cola Music Hall ha sido un principal motor de actividad económica en Puerto Rico, que ha recaudado cerca de tres millones de dólares a través del impuesto de Ventas y Uso (IVU). Además, es fuente para 300 empleos directos e indirectos.

Por otro lado, Pérez indicó que han tenido éxito en parte por la promoción que obtienen a través de Discover Puerto Rico. Incluso, están trabajando en la campaña “Stay one more night” que aún no ha sido lanzada. Su propósito es que visiten a Puerto Rico para asistir a los conciertos y quedarse unos días más para ver lugares turísticos.

Como parte de su celebración, en alianza con Coca-Cola se creó un área de “photo opportunity” localizada en el primer nivel del recinto para que los asistentes a los eventos puedan tomarse fotografías.

Los próximos eventos a celebrarse en el Coca-Cola Music Hall este año son:

15 de septiembre Oscar D León

23 de septiembre Lilly Goodman

30 de septiembre Gisselle

7 de octubre José Galíndez

13 de octubre YOMO

15 de octubre Marcos Yaroide & Isabelle Valdez

21 de octubre Morat

22 de octubre Marta Sánchez

28 de octubre La India

3 de noviembre Los Cafres

4 de noviembre Jossie Esteban, Ringo & La Patrulla 15

5 de noviembre Ana Torroja

6 de noviembre Andrés Calamaro

11 de noviembre Miguel Mateos

17 de noviembre CNCO

18 de noviembre Averly Morillo

19 de noviembre Pimpinela

1 de diciembre Los Rivera Destino

3 de diciembre El Boricua es otra cosa

10 de diciembre René González

En el 2024, Pérez adelantó que están teniendo solicitudes de artistas de renombre a nivel internacional.

Cabe destacar que las taquillas para comprar los eventos son en ticketera.com y cocacolamusichall.com. Pérez, destacó que muchas personas han comprado en otros enlaces de reventa que están a precios más altos y no son aceptados en el evento.