Puerto Rico ya tiene embajadora para el certamen “Miss Progress International”

La joven Jeanelys Nicole Morales Cruz tendrá a su cargo representar a Puerto Rico en la novena edición del certamen “Miss Progress International” a celebrarse en Puglia, Italia, del 15 al 25 de septiembre de este año.

Morales Cruz, de 25 años, posee un amplio historial de estudios académicos, que incluye un bachillerato en biología y una doble maestría en Gerencia de Salud y Administración.

“Mujeres para el Progreso” es el evento que tiene como objetivo darle fuerza y apoyo a las féminas para que asuman roles de liderazgo en la creación de un futuro mejor para ellas, sus comunidades y el mundo.

Jeanelys presentará como proyecto “Antes que sea tarde”, uno de impacto al medio ambiente donde llevará su experiencia como bióloga y voluntaria en proyectos de rescate de animales de peligro de extinción en la Isla. La joven ha colaborado en proyectos de aumento de poblaciones de cotorras y también como parte de la Organización Proyecto de Vida Marina de Conservación de Tortugas Marinas de la Universidad de Puerto Rico.

La reina partirá a Italia el 15 de septiembre y expresó: “Me siento confiada de que daré el máximo y haré una excelente representación para la cual ya me he preparado integralmente”. Además, aseguró tener como objetivo “vivir una gran experiencia multicultural” con sus compañeras candidatas de diversos países del mundo.

Morales Cruz también quiere aprovechar su participación en la competencia para exponer a Puerto Rico como destino turístico y promover ser “el cambio que deseamos ver en el mundo”.

Las “Embajadoras del Progreso”, procedentes de todos los rincones del planeta, viván una experiencia multisensorial, que les permitirá conocer de cerca la historia, las tradiciones, las bellezas naturales y artísticas de Puglia.

Para votar por Jeanelys en el concurso “Miss Progress International”, debe accesar: https://pageantvote.co/pageants/89/contestants/880