“Pasa la página”: Luis Fonsi aconseja a los que no superan una relación amorosa

El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, lanzó el nuevo sencillo “Pasa la página (Panamá)” que formará parte de su próximo álbum “El Viaje” que saldrá el próximo año, este representa el segundo del proyecto que sigue a “Buenos Aires”.

En entrevista con Metro PR, compartió el significado detrás del tema y explicó la razón por la cual todos llevan nombres de ciudades o países.

“Es un tema relajado que usa esta frase que todos conocemos que todos hemos usado en muchos momentos como que “pasa la página” simulando déjalo ir, sigue hacia adelante y disfruta la vida porque la vida es demasiada corta y eso es como un poquito mi desahogo hacia toda esa gente que necesita que alguien le diga “pasa la página”, enfatizó Fonsi.

Además, Fonsi destacó que “yo creo que todos hemos pasado por ahí, yo he estado estancado en algún momento en la vida por algo, lo más seguro muy bobo no, que muchas veces todos nos pasa, que nos quedamos ahí medio estancados y alguien nos tiene que decir “oye, pasa la página”. Yo creo que se puede aplicar para muchas cosas, hombre y mujeres y sentí que era un mensaje para dedicar a muchas personas”.

El nuevo sencillo de género funk también lleva en su título el nombre de un país al igual que el otro tema, “Buenos Aires”. En el caso de “Pasa la página”, particularmente, le colocó Panamá porque una de las líneas de la canción menciona “ya cambia de canal, no eres Panamá”. Fonsi explicó que todas las canciones del nuevo álbum “pasan por esa ciudad, no necesariamente que es como homenaje a la ciudad, sino que la historia de la canción pasa por ese lugar”.

En adición, el también jurado de “La Voz España”, mencionó que el nombre del álbum es “El Viaje” por todo lo que ha recorrido en los 25 años de su carrera que cumplirá el 15 de septiembre de este año.

Por otro lado, sus fans le han comentado en sus redes sociales que extrañan las baladas románticas y el artista comentó que “yo también las extraño mucho, hoy día cada vez hay menos espacio para ellas porque en realidad la gente creo que está más conectada con la música rítmica, cosa que está bien, esa parte no me molesta, pero yo nunca voy a dejar de hacer música romántica”.

Incluso, sostuvo que “el próximo “single” es un balado, es un baladón” y que en este próximo disco habrán más baladas que en el anterior.

“Yo no me considero un baladista, ni un artista pop, yo soy un híbrido y lo he sido desde mi disco número uno… siempre he tratado de jugar con esas dos caras”, agregó Fonsi.

No obstante, Fonsi indicó que no había lanzado nuevos temas o discos desde hace más de un año por compromisos como las giras, el programa “La Voz España”, entre otros. Además, estuvo en una filmación de una película independiente, siendo esta la primera vez que saldrá en un filme.