Nadia Ferreira habla por primera vez de su experiencia como mamá

La vida le cambió a la modelo paraguaya Nadia Ferreira desde el momento en el que supo que estaba embarazada. Sin embargo, el gran desafió comenzó el pasado 18 de junio cuando nació su hijo, que procreó junto la cantante Marc Anthony. Ella está feliz y, aunque aún no revelado ni el rostro ni el nombre de su nené, ya lo ha presumido en sus redes sociales.

Ha subido videos del pequeño en brazos de su abuela, también de paseo en su coche y una de las imágenes más tierna fue una para conmemorar la Semana de la lactancia materna, pues posó en el momento que considera que tiene mayor conexión con su hijo.

Este 22 de agosto, las cámaras fotográfica de la revista Marie Claire México con un vestido negro látex en el que lució estupendamente sensual tras el parto y contó cómo ha sido su experiencia de madre primeriza: “Sentí una alegría inmensa pero también supe que venía en camino una responsabilidad gigante y que mi bebé sería (es) mi motivación para seguir adelante”.

Ahora con el pequeño en casa, Nadia confesó que conoció el rostro del “amor más grande del mundo”, aunque con el salsero 54 años no deja de demostrarle que la ama. La exMiss Universo Paraguay 2021 también manifestó que su momento favorito al lado de su hijo es cuando lo amamanta, porque “La conexión que siento es increíble, ver sus ojitos, la manera en la que me agarra y me hace sentir que todo lo que necesita es de su mamá es algo inexplicable y simplemente maravilloso”.

El legado para su hijo y cómo ve su futuro

Nadia, como toda madre, siente miedo en esta etapa pese a los consejos y el soporte que le ha bridando su mamá Ludy Ferreira. Pero dejó claro qué es lo que le enseñará a su primogénito y cómo lo hará: “Mi deseo es criarlo con el ejemplo, que tenga muy en claro los valores y principios de una persona educada”, confesó la esposa del boricua.

Junto a Marc, se encargará de “forjar en él un buen carácter, que entienda el valor de las personas, las cosas y que no hay nada más importante que el amor y el respeto”. En relación con su futuro, Nadia manifestó que espera convertirse en una “mamá orgullosa de saber que es una persona feliz, educada, trabajadora, con muchos sueños y metas alcanzadas que crié yo”.

Hasta ahora, el gran ausente de todo ha sido el propio cantante, quien solo se ha mostrado en una oportunidad con el menor de sus siete hijos y fue el Día del Padre, cuando anunciaron que la llegada del niño. Él ha sido el blanco de críticas durante el baby shower, porque estuvo ausente. Sin embargo, se debió a que estuvo en la graduación universitaria de uno sus hijos mayores.