Zugey Lamela y Walter Soto León están listos para su mejor historia

Aunque la interacción en pantalla de los presentadores Zugey Lamela y Walter Soto León es algo común para los televidentes de Telenoticias, es ahora cuando los periodistas han decidido compartir públicamente el intenso proceso que han vivido durante los pasados años en búsqueda de convertirse en padres.

La pareja de periodistas compartió en entrevista con Metro la experiencia de esperar a su primer bebé, así como su historia de lucha, sanación y esperanza en su travesía hacia la maternidad después de enfrentar la pérdida de varios embarazos.

Zugey y Walter han enfrentado tres dolorosas pérdidas de embarazos. La más reciente los afectó profundamente, ya que habían llegado a conocer el género de su bebé. “En el proceso de buscar ayuda era bien difícil identificar personas, gente, parejas, que hubieran atravesado por lo mismo, que se hablara de lugares que uno pudiera recurrir para sobrellevar el dolor”, compartió Lamela.

Sin embargo, tras un proceso de sanación y búsqueda de ayuda emocional, la pareja finalmente encontró la fortaleza para seguir adelante. Zugey describió el momento en que supieron que su embarazo actual estaba en buen estado después de muchas pruebas. “Celebramos mucho, aunque a los pocos días, empezaron unos sangrados que nos aterraron, nos dio mucho miedo y mucho dolor porque es inevitable, uno piensa que va a pasar por lo mismo otra vez”, contó.

“Hubo semanas en las que yo iba al médico dos y tres veces para ver que todo estuviera bien, nerviosa, rezando”, compartió Zugey.

Su rostro brilla al narrar el momento en que vio el sonograma que mostraba el latido del corazón de su bebé.

La periodista compartió que hizo ajustes en su rutina para cuidarse a sí misma y a su bebé. “Bajé revoluciones en el trabajo, estuve dos semanas de reposo”, reveló.

Para Zugey, el apoyo de su esposo fue determinante durante el proceso por el que han atravesado. La periodista explicó cómo Walter la respaldó en cada paso del camino, desde prepararle la comida hasta crearle un espacio de descanso. Afirmó que el amor de Walter y el cuidado que le brindó hicieron la diferencia mientras ella superaba los desafíos emocionales y físicos.

“Regresé al trabajo después de haberlo superado y entonces ahí pudimos dar la noticia de que estábamos viviendo ese milagro de la maternidad”, compartió con una sonrisa en su rostro.

La pareja aseguró estar feliz y ansiosa con la llegada de su bebé, programada para febrero. “Estamos muy felices, ansiosos de conocer esa carita, de ver esa criatura que tanto hemos anhelado, que tanto hemos soñado por tanto tiempo”, expresó la periodista. Hablaron sobre sus expectativas y deseos de formar un ser humano sólido, capaz de enfrentar los retos del mundo actual, lleno de complicaciones y desafíos.

Por otro lado, Walter compartió su ansiedad y nerviosismo a medida que se acerca el día del nacimiento. “El día que nazca es un día muy esperado, de verdad que es una sensación bien distinta, hasta que uno no lo vive, no lo siente, no se va a comprender la felicidad de que por fin esto está ocurriendo”.

La pareja también abordó los desafíos emocionales y las preocupaciones que vienen con la maternidad y paternidad. Zugey habló sobre la mezcla de emociones: “¿Estaré preparada para ser mamá? ¿Podré responder a todas sus necesidades? ¿Lo haré bien? Es una mezcla de todo”. Walter enfatizó la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia en un mundo tan exigente.

Un mensaje de solidaridad

Walter explicó las razones por la que decidieron contar su experiencia. “Una de las razones por las que queremos compartir esto y abrirnos con el público es porque ha sido un proceso muy difícil para nosotros, como lo es para muchas parejas. En Puerto Rico, este es un tema que no se aborda mucho, por diversas razones, la sociedad le rehúye a hablar de ello”. Enfatizó la importancia de buscar apoyo profesional y emocional en situaciones similares. “Nosotros damos gracias a Dios por nuestra familia y amigos al igual que por el público. La situación de pérdida pone a prueba a uno como individuo, pero pone a prueba a la pareja”.