Viral video de Yailín cantando “Mi ex tenía razón” de Karol G

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, también conocida como Yailin ´La más viral´ cambió sus días de controversias a los llenos de amor junto a Tekashi, su nueva pareja. Sus dulces momentos ahora los comparten en sus redes sociales y uno de ellos ha llamado la atención de sus seguidores.

“Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo haría mejor y me toco uno mejor” estas líneas de la canción de Karol G, ahora también son cantados por Yailin, mientras se come a besos a su pareja el rapero Tekasi. El momento no ha pasado por alto en las redes sociales, donde incluso se ha etiquetado a Anuel AA´, ex pareja y padre de su pequeña hija.

Yailin y Tekasi oficializaron su romance

Fue en Cuba donde la intérprete de ‘Shaka Laka’ dejó fluir su amor hacia 6ix9ine, y dedicó palabras de amor y de agradecimiento al rapero que no se ha despegado de ella durante los últimos meses.

“Gracias por llegar a mi vida, gracias por darme el valor que yo me merezco, gracias por invertir tu tiempo en mí porque tú tienes tu carrera, nosotros somos artistas. Gracias por amar a Cattleya y a mi mamá y te amo, gracias por adorarme”, le expresó ´La más viral´.

Yailin hasta le ha cocinado a 6ix9ine

La pareja se está encargando de compartir con sus seguidores sus momentos de amor y diversión, ahora Yailin se dedicó a prepararle a ‘Dany” como ella lo llama una deliciosa receta para que él pruebe su ‘sazón’.

Varios son los comentarios que la pareja recibe en sus redes sociales donde destacan que Yailin ahora sonríe y se siente querida por el famoso rapero 6ix9ine