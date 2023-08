Sony anuncia fecha de lanzamiento y precio del PlayStation Portal

Es oficial, Sony anunció que su nueva consola portátil se llamará PlayStation Portal. Se trata de un aparato remoto donde los jugadores podrán disfrutar de los videojuegos de PlayStation, conectándose vía Wi-Fi con el PS5.

Esta versión actualizada, que inicialmente se llamaría Project Q, tendrá una pantalla LCD de 8 pulgadas con una resolución de 1080p a 60 fps, proporcionando una experiencia visual de alta definición.

En la plataforma web de la videoconsola lanzada en 1994, se puede leer lo siguiente: “es el dispositivo perfecto para jugadores en hogares donde es posible que necesiten compartir el televisor de su sala de estar o simplemente quieran jugar juegos de PS5 en otra habitación de la casa”

Eso sí, no podrás llevar el PlayStation Portal fuera de tu hogar ni jugar sin tener cerca el PS5. Asimismo, no es compatible con los juegos PS VR2, que requieren auriculares, ni con los juegos que se transmiten a través de la transmisión en la nube de PlayStation Plus Premium.

La consola portátil saldrá a la venta a finales del 2023 a un costo de $199.00 dólares.