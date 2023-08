Chayanne vuelve a la cima de la lista “Latin Airplay” de Billboard

El cantante Chayanne regresó a la cima de la lista “Latin Airplay” Billboard con su tema “Bailando bachata”, que formará parte de su próximo álbum de estudio.

La canción, compuesta por Chayanne, Andy Clay, Cruz Felipe, Yasmil Marrufo y Mario Alberto Cáceres Pacheco, regresa a este extraordinario artista al sitial de honor de la música latina después de 16 años de ausencia en el número 1 de dicha cartelera. Su anterior número uno en la codiciada lista fue en marzo de 2007 con “Si Nos Quedara Poco Tiempo”.

“Bailando Bachata”, una dulce y sexy canción de amor, se había coronado a principios de este agosto en el primer lugar de la lista “Tropical Airplay”. Esa misma semana había ya subido al tercer lugar en la lista “Latin Airplay”.

“El apoyo que me está dando el público me emociona y representa mucho para mí”, dijo Chayanne™. “Llegar es maravilloso, pero mantenerse en el tiempo e ir enamorando a las nuevas generaciones es uno de los retos más lindos que he vivido en mi carrera”.

Por otra parte, esta estrella puertorriqueña se declara “emocionado” que esto esté pasando con una bachata.

Aunque la popularidad de la bachata ha ido creciendo a nivel mundial, Chayanne tiene una conexión personal con el ritmo, como él mismo explica: “Me encanta tanto la bachata como todos los ritmos tropicales. Todas las canciones del nuevo disco son especiales, siempre me rodeo de profesionales, y sólo grabo lo que siento que me gusta, que me sienta bien y que pueda gustar al público, no necesariamente porque haya una moda.”

Con una ilustre carrera que abarca más de cuatro décadas, Chayanne ha dejado su huella en la industria del entretenimiento a través de la música, el cine, la televisión y más. Con más de 50 millones de álbumes vendidos, su música ha encabezado constantemente las listas de radio con más de 25 canciones en la lista “Hot Latin Songs”, lo que lo convierte en el cuarto artista con más canciones en la historia de la lista.