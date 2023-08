Burbu dedica emotivo video a su hijo Sahíl en su cumpleaños

La presentadora y modelo Angelique “Burbu” Burgos, le dedicó este martes un emotivo video a su hijo Saíhl Elías, “El Red”, quien se encuentra celebrando su cumpleaños.

“Burbu” compartió con sus seguidores un video de las aventuras que ha vivido junto su hijo mayor. “Te amo tanto hijo. Eres una bendición!!!”, comentó la animadora.

Por su parte, el baloncelista Elías “Larry” Ayuso compartió un video recordando momentos especiales junto a su hijo “El Red”. “Felicidades mi RedRed!!! Ya son 12, que Dios te siga bendiciendo. Love you”, escribió en redes sociales.

Burbu expone “papelón” de Rocky The Kid en hotel de Disney

La animadora Angelique Burgos conocida en el mundo del entretenimiento como “Burbu” se vaciló a su compañero radial del programa “El Despelote”, Rocky The Kid, por un momento de despiste que le ocurrió a este durante el viaje que ambos han llevado a cabo en el mundo mágico de Disney.

Burgos compartió a través de un video en Instagram que Rocky The Kid le indicó que había olvidado llevarse en su equipaje el “gel” para el cabello, sin embargo, le dijo que en el cuarto del hotel de la ciudad de Orlando donde se están hospedando tenía el producto. Sin embargo, la animadora decidió indagar ante la duda que le provocó lo que le dijo su compañero y esta encontró que el “gel” que se encontraba en el baño realmente era para tratar la piel ante las quemaduras del sol, no para el cabello como pensaba su compañero.

“Aquí yo estoy riéndome sola porque los otros días a mi se me quedó el desodorante y pues fui y me compré uno. Rocky me dijo, a mi se me quedó el gel de pelo pero me di cuenta que en el cuarto había gel de pelo, me lo puse y seguí andando. Y yo buscando el gel de pelo aquí y el gel de pelo que él se puso fue este que es ‘cooling Aloe Gel’ que es para cuando uno está quemado. Mera Rocky. ¿Tienes el pelo refrescante?”, dijo la animadora en el video.

Actualmente los animadores se encuentran en la ciudad de Orlando donde han grabado los programas de ‘El Despelote’ como parte de la celebración de los 100 años del mundo mágico de Disney.