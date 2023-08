Alok Vaid- Menon: “Cuando te critican por vestirte diferente muestran su dolor por no poder ser libres como tú”

Ser diferente y comunicarlo con la apariencia en los tiempos actuales, donde hay tantas expresiones de estilo, aunque parezca increíble, es una proeza, un salto de fe. Más en un mundo donde hay tanta gente que violenta a quienes se atreven a ser libres con la moda.

Pero para Alok Vaid- Menon, artiste, poeta, y comediante no binarie de familia migrante que es un referente en la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo, es una forma de reafirmarse ante ese mundo tan hostil, una forma de encontrar amor en sí misme y ver belleza (y crearla) a su alrededor.

Alok, quien ha sido también diseñadore de colecciones de género neutro y aboga por su disolución en la moda (y que también ha estado en la Semana de la Moda de Nueva York, la revista Vogue y el podcast de Business of Fashion, entre otros logros) estuvo de paso en Bogotá con su humor político, gracias a Museo Q y la Fundación GAAT, entre otras asociaciones.

En un espacio, habló con NUEVA MUJER COLOMBIA de cómo la moda, el hecho de transformarse cotidianamente es un acto político que va más allá del cliché corporativo y académico.

¿Cómo te ayudó la moda a reforzar tu identidad y cómo te ayuda cada día a expresar quién eres?

La moda fue mi primer idioma para comunicar quién era yo en mis propios términos. Antes de tener vocabulario para describir mi género, mi propio sentido de identidad, tenía estilo. Todavía sigo usando el estilo para contar historias: historias sobre lo que creo en el mundo, historias sobre de dónde vengo.

El estilo ha sido para mí una poderosa herramienta para ganar confianza en mí misme y ocupar espacio. Cuando tengo miedo, me siento imposible, puedo mirar hacia mi ropa en busca de orientación y aliento.

Según tu experiencia, ¿cómo podría la moda ser una declaración política?

La moda siempre ha sido política. Durante siglos, a ciertos grupos de personas se les prohíbe (y en ocasiones incluso se criminaliza) el uso de determinadas prendas. Históricamente, la moda fue un medio para categorizar, clasificar y separar religiones, clases, razas, géneros y clases. Por supuesto, todavía estamos informados por este legado.

Por ejemplo: muchas personas en el mundo todavía creen que la ropa tiene un género, específicamente que sólo las mujeres deberían usar faldas y vestidos. Entonces, cuando personas que no se supone que sean mujeres usan estas prendas, la gente piensa que se trata de una declaración política.

Para empezar, la verdadera política que está ocurriendo aquí es la distribución del género en la moda. La moda debería centrarse en la autoexpresión creativa, no en la preservación de categorías fijas.

El problema es que esto ya en sí es un cliché. ¿Cómo apoderarse de esa moda política en la apariencia cotidiana, en el sistema, la industria?

Me aburre mucho cuando la gente de la moda dice que esto es apolítico. Que es sólo comercial, o “no queremos comentar acontecimientos políticos”. Porque la verdad es que la moda es extremadamente política.

En un mundo donde solía haber algo llamado leyes suntuarias, que decía que ciertas clases no pueden llevar ciertas prendas de ropa, antes había leyes contra el travestismo, que decía que ciertos géneros no podían llevar cierta ropa, heredamos un sistema de moda que nos enseña que hay jerarquías que se establecen y en donde ciertas personas son más dignas de respeto y seguridad que otras.

Así que si estás en la moda, tienes que estar comprometido con la idea de que cada ser humano, independientemente de su raza, su género, su región, su clase, debe tener el derecho fundamental a expresarse.

Creo que a menudo falta eso cuando la gente piensa en los derechos: solo piensan, vale, la gente necesita acceso a comida, refugio. Esas cosas son importantes. Pero las personas también merecen tener acceso a la autoexpresión creativa. Debería ser un derecho fundamental para todos.

A menudo es triste que la gente de la moda no esté defendiendo eso, no están diciendo realmente que tenemos que crear un mundo que celebra la creatividad por encima de la conformidad.

Por supuesto. Pero ¿cómo realmente generar un empoderamiento en la comunidad LGBTQ+, no en términos instrumentalizadores, sino uno que realmente sea político en cuanto a la ropa? ¿Cómo lo haces tú?

Me ha inspirado mucho el auge de los blogueros de estilo. Hay gente que no sólo comparte sus conjuntos, sino también sus ideas sobre la moda.Y esos son los que yo veo como líderes en la industria.

No busco el liderazgo en las grandes marcas ni en las casas de alta costura. Me fijo en la gente corriente que interpreta el estilo de sus propios sentidos y lo que la ropa significa para ellos.

Y esa ha sido una de las mayores virtudes de estar en las redes sociales: es poder estar conectado a una comunidad de estilo global de personas que entienden el mismo como práctica de autoestima en un mundo que a menudo nos degrada.

Así que lo que me gustaría ver es más respeto, consideración y compensación para los amantes de la moda en su práctica cotidiana, para gente que quizá no tenga afiliados institucionales en la moda, pero son personas profundamente a la moda y con muchas cosas realmente interesantes que decir.

Por otro lado, lo que realmente me gustaría ver en el futuro, es que la gente entienda que la moda comienza en realidad con personas a las que sólo se ve como consumidores. Siempre se ve al revés: son las casas de moda las que marcan las tendencias y luego vienen los consumidores, pero sabemos que en realidad es la gente corriente la que marca la tendencia.

De este modo, deseo que atribuyamos a esas personas el mérito de ser los creadores del mundo de la moda. Muchas marcas lo están aprovechando, porque están instrumentalizando el orgullo cada mes. Ha sido muy desalentador ver tantas marcas que tienen mercancía de orgullo no aparecer en apoyo de los derechos LGBTQ, como si sólo se pudiera ganar dinero con nosotros, pero no pueden apoyar también nuestro sustento, nuestra dignidad y nuestra seguridad.

Ahora, también quiero hacernos responsables como comunidad LGBTQ. Porque tenemos tanto sin procesar, tanto trauma, que nos emocionamos mucho cuando viene cualquiera a decirnos que nos apoya, pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es eso en realidad?

Así que tenemos que estar capacitades para ver que no basta con tener una pegatina arco iris. Hay que apoyar nuestro sustento, nuestras vidas y nuestros derechos.

Vivimos en un mundo cada vez más hostil a los derechos LGBTQ. Muchas de las ganancias que hemos tenido en las últimas décadas están siendo completamente usurpadas. Y ha sido realmente terrible ver tantas empresas que durante generaciones se han beneficiado de nuestras ideas, nuestro genio, nuestro humor, nuestro ingenio, nuestra sensibilidad, y que guardan absoluto silencio cuando se atacan nuestros derechos humanos.

Dicen cosas como: “Bueno, no quiero adoptar una postura política”. Pero apoyar a los seres humanos no debería ser una postura política. No se trata de una idea ni de un debate. Se trata de vidas humanas.

Cuando hablamos de la moda como armadura, como forma de luchar en el mundo, ¿cómo interpretas desde tu experiencia esa frase?

Mis recuerdos más tempranos son la sensación de pena por no haber podido controlar la percepción que los demás tenían de mí y de mi cuerpo. La moda se convirtió en una forma de comunicar: Esto es lo que soy en mis propios términos.

Actualmente, no sé si eso es necesariamente una armadura. Por supuesto, hay un mecanismo de protección, pero también es una carta de amor. No es sólo defensivo, es proactivo. Es mostrarle a la gente que esto es lo que soy, no quién quieres que sea, no quién debería ser, sino quién soy. Y creo que cuando sólo usamos la moda como armadura, no hablamos de cómo la moda también se recupera, responde, participa en la vida.

Siento que también se abraza la diversidad pero al final del día, en muchas plataformas quieren a los mismos hablando de lo mismo. ¿Cómo mostrarles a quienes toman estas decisiones que el mundo está cambiando?

Sí, es realmente preocupante porque parece que cada momento que tenemos atención sobre la representación de las tallas grandes o de las personas de piel más oscura, o de la representación de las personas trans, se siente muy efímero todo. Está ahí un mes y luego desaparece y entonces volvemos.Y estas marcas lo consideran una cortesía o un favor. Pero en realidad, tu trabajo como marca es mostrar lo que tu ropa se parece a tus consumidores y tus consumidores no se parecen.

De este modo, tenemos que alejar la moda de la aspiracionalidad como representación y acercarla a la realidad vivida por su clientela. Y la realidad es que la mayoría de la gente no cabe en estas prendas de talla cero.

Y la mayoría es que en realidad muchos hombres y mujeres compran en las secciones opuestas de su categoría, así que incluir un elenco diverso de modelos no es un favor: es una representación exacta de cómo es su base de clientes.

Muchas veces, cuando leo la noticia de una persona LGBT atacada por su apariencia en el espacio público, me viene a la memoria la historia del escritor Quentin Crisp en esa Londres hostil de los años 30. Siento que nada ha cambiado. ¿Qué opinas de eso?

Sí, creo que las cosas han cambiado. No han cambiado lo suficiente. Y puede sentirse muydesmoralizante a menudo, porque el ritmo de progreso es muy lento y gradual. Pero lo que realmente ha cambiado es que ahora somos más.

Conozco a tanta gente que siente y piensa de la misma manera, o están frustrados por la situación de la moda y estamos creciendo. Sé que a menudo puede parecer muy fácil diagnosticar todo lo que está mal en el mundo, pero creo que también es importante que amplifiquemos lo que está profundamente bien.

El hecho de que podamos tener esta conversación en Bogotá en 2023 es una prueba de que las cosas están cambiando. El hecho de que pueda llevar este conjunto y caminar hasta esta entrevista es una prueba de que las cosas están cambiando y es importante elevar esos cambios y no sólo fijarnos en los aspectos en los que seguimos estancados.

Es que es muy irónico: se celebra (a pesar de la resistencia) la expresión de la belleza en todas sus formas en espacios construidos de la industria, pero el espacio público sigue siendo un terreno muy poco seguro. ¿Cómo lo hiciste seguro para ti?

Esta es una dinámica importante que hay que entender. La gente se siente más cómoda con la inconformidad de género visible en una pasarela, en el escenario, una alfombra roja o una fotografía debido a la idea de que esto es sólo un “disfraz” que nos ponemos y nos quitamos y volvemos a ser “normales”.

Esta línea de pensamiento permite a muchos descartar la fluidez de género como una “tendencia” de la moda y no como una forma de ser que muchos de nosotros somos y hemos sido desde siempre. La realidad es que la mayoría de las personas que transgreden las normas de género a través de la moda tienen que lidiar con la realidad muy real de la amenaza de violencia.

A menudo puede resultar muy tentador “bajar el tono” sólo para ir a lo seguro. Pero al canalizar mi miedo y mi dolor en mi práctica artística, puedo seguir encontrando esperanza y belleza.

Recuerdo que se me permite existir, se me permite expresarme en mis propios términos. Pertenezco a un legado sagrado de personas que tallaron su propia belleza en esta tierra. Creo que la verdad es la belleza. Y me recuerdo a mí mismo que, aunque ahora pueda resultar difícil, algún día el amor y la autoexpresión triunfarán sobre todo.

¿Cómo ha cambiado o evolucionado tu relación con la belleza a través de la moda?

Lo que es muy interesante es que cuanto más me preocupaba por lo que llevaba puesto por fuera, más me preocupaba sobre quién era por dentro. Es una relación muy extraña en la que empecé a darme cuenta de que cuando estoy vestide con la versión más plena de mí misme, me siento más presente espiritualmente, más arraigade en la tierra.

Hay una energía que va desde mis pies al centro de la Tierra y de mi cabeza al sol. Me siento conectade al mundo y eso me ha permitido notar con tanta cautivación y asombro cuánta belleza hay a mi alrededor.

Creo que a menudo la gente tacha de superficiales a quienes se preocupan por el estilo, pero según mi experiencia, en realidad me ha permitido ser aún más espiritual e incluso más profundo.

¿Cómo se expresa eso en el maquillaje, por ejemplo?

Es importante desarrollar una relación con modos de autoexpresión fuera de las normas de belleza. Existe en la sociedad una idea de que las mujeres “deberían” usar maquillaje para estar presentables y que tiene sus raíces en el sexismo.

Y al mismo tiempo, somos muches eas que estamos recuperando nuestra relación con el maquillaje, usándolo como herramienta de juego y autoexpresión. No creo que exista un enfoque único para todo. Se trata de que todes nosotres diseñemos nuestra propia comprensión de la belleza. Lo hermoso de ir más allá de las normas de belleza es que reconocemos que hay tantas maneras de ser bellxs como hay personas.

¿Por qué crees que algunas personas se molestan cuando intentamos ser diferentes y parecerlo?

Creo que mucha gente tiene sin procesar su dolor por crecer en familias, culturas y comunidades que les decían que tenían que desaparecer ellos mismos para poder pertenecer, así que cuando ven a personas visiblemente diferentes que celebran las partes de sí mismos que avergüenzan a los demás, toman represalias con violencia.

Eso es porque no pueden enfrentarse a su propio dolor. Cuando te critican por eso, en realidad están diciendo: “No sé quién soy. Tengo mucho dolor porque nunca se me permitió expresarme como tú”.

¿Cuáles son tus diseñadores o iconos de la moda favoritos en este momento?

Hay muchas cosas interesantes, pero quiero destacar esta marca de moda lenta y sostenible con sede en el norte de la India llamada Jodi Life. Lo que más aprecio de ellos es que todo lo hacen por encargo. Cada pieza tiene tus medidas a medida y no fabrican en serie. Y todas las impresiones que están utilizando son en realidad el uso de técnicas que existen desde hace cientos de años en esa región de la India.

Y siento que a menudo la gente realmente quiere textiles indios, pero no apoya a los diseñadores indios. Y eso es muy importante, porque entonces tienes un montón de occidentales con empresas que vienen e imitan y copian las tecnologías en las comunidades de color de todo el mundo.

Otra marca que quiero destacar y que también es India es una de mis favoritas es una marca maximalista llamada Papa Don’t Preach by Shubikha. Tiene su sede en Dubai.

Todo es tan llamativo, tan ruidoso, tan colorido, tan vibrante. Shubikha es de un lugar de la India llamada punjab y no se somete a la ley que una gran cantidad de marcas de moda sigue con rigidez: hacer colores apagados y cosas simples. Ella ama que la gente destaque.

En ese sentido, ¿cómo podemos seguir mirando lo nuestro y descolonizar la moda?

Es muy tonto que la gente mire hacia la Semana de la Moda de París y Londres como los epicentros de la moda, porque no lo son. Me interesa mucho lo que está pasando en Lagos, Ciudad de México, Nueva Delhi, porque sus diseñadores, con pocos recursos, fueron capaces de lograr hazañas increíbles. Hay tanto genio, tanta tradición,procesos y sistemas tan diferentes, relaciones laborales tan distintas.

Los ecosistemas de la moda que están surgiendo en el Sur global son los más apasionantes para mí. Y a menudo, cuando estoy viajando a nuevos lugares, intento vestir de diseñadores locales.

Esa colaboración es muy importante para mostrar que hay gente local que hace cosas maravillosas y que no todo se trata de productores masivos. También lo hago para mostrarle a la gente que la moda es una forma de arte, ya que de la misma manera que compramos un cuadro para apoyar a alguien o compramos una escultura directamente, hacemos lo mismo con el diseño.

Para finalizar: en Colombia aún la comunidad LGBTQ+ sufre muchísimo por vestirse como quiere. ¿Qué mensaje les darías?

La realidad de la violencia es omnipresente, pero también es la realidad de nuestro poder. Somos más fuertes en número. Así que si ves que acosan a alguien en la calle, intervén.

Así es como lo cambiamos. Necesitamos son comunidades enteras de personas que se apoyen y señalen lo que no está bien. Que reconozcan en esa persona que se expresa de forma distinta que está creando un mundo mejor para ti también, porque te da más opciones y crea también un mundo más seguro para ti.

Creo que lo que a menudo falta es una estrategia colectiva, reunirnos en grupos y caminar juntes en las calles. Suelo hacer esto, porque sentimos menos miedo y sí más poder.