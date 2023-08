“No podía respirar”: Tita Guerrero relata que casi muere asfixiada

La actriz, comediante y presentadora Tita Guerrero, acudió este martes a sus redes sociales para relatar los segundos de terror que vivió cuando se ahogó con un pedazo de carne.

“Veo el vídeo ahora y solo fueron unos segundos, pero estar sin respiración unos segundos… yo pensé de todo: no llego al hospital, ¿hay un cuchillo para hacerme la traqueotomía? No podía respirar”, contó la actriz en a través de redes sociales.

En las imágenes, se observa el momento exacto cuando la comediante llevó con sus manos una servilleta al área de la boca para intentar tragar o explusar el pedazo de comida.

“Ahí, cuando yo me pongo la servilleta en la mano, es que pienso que voy a poder toser y sacarla. Ya ahí yo no estaba respirando. Yo estoy tratando de tragar o de botarla y veo que no puedo ni pa’ lante ni p’ atrás. Todo este tiempo yo estoy sin respirar. Ahí es que yo digo ‘no puedo más, alguien que me ayude’”, explicó.

Acto seguido, una de las personas que la acompañaba, se levantó de su silla y le realizó varias compresiones abdominales. Esta técnica es conocidas como la maniobra de Heimlich.

“Ahí hacen lo que se supone que se haga y en el tercero fue que me salió el canto de carne. Y fue un susto bien grande (…) No tener respiración por unos segundos fue espantoso”, añadió.

Video: Tita Guerrero relata que casi muere asfixiada

Tita Guerrero comparte que su nueva obra tendrá sorpresas del programa “Demasiada Tita”

La obra teatral “Demasiada Tita en Navidad” de la actriz, comediante y presentadora, Tita Guerrero relata su historia y su pasión por la navidad. La misma se llevará a cabo el próximo sábado, 11 de noviembre en Bellas Artes de Caguas y el segundo fin de semana de diciembre en Mayagüez.

La trama comienza cuando Tita es enviada al Polo Norte, pero debido a la intervención del personaje Grincho, interpretado por el actor Gerardo Ortiz, termina en Bayamón.

“Hay varios videos que ya se han grabado que hay personajes que eran del programa de televisión, o sea que ahí tenemos varias sorpresas”, sostuvo la actriz.

Cabe destacar, que este será el quinto espectáculo en solitario de Guerrero. Además, este proyecto será el segundo que co-produzca junto a Alexis Román Méndez para Dream Big Media.

Guerrero compartió que se siente nerviosa cada vez que realiza obras en solitario porque “tiene tú nombre, la gente va esperando que lo hagas reír, o sea esos primeros segundos de yo salir a escena y decir ese primero “punch-line” en lo que la gente se ríe… el compromiso de que la gente está comprando un boleto para verte a ti. O sea no es lo mismo que yo esté en una obra de teatro donde sea un elenco de diez.. o sea que la responsabilidad es más grande”.

Por otro lado, la obra está escrita por Guerrero, en colaboración con Erik “Chicho” Rodríguez y Víctor González con quienes ha trabajado en otros proyectos. La comediante señaló que son una parte esencial en el desarrollo de la obra.

“Nos dimos cuenta hablando que tenemos el mismo tipo de humor, así que cuando yo fui a escribir el libreto, sobretodo el del año pasado, me senté con ellos a tirar ideas y me di cuenta, tú sabes que lo que yo tengo ellos me lo mejoran o ellos me dan una idea y yo la puedo llevar, como tenemos el mismo humor esas reuniones de mesa como decimos, de tirar ideas, habla de esto, pero llévatelo por acá, son maravillosas”, resaltó Guerrero.

La dirección de la obra estará a cargo del profesor de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Vando, el diseño de proyecciones por Milton Cordero, mientras que el diseño de escenografía será responsabilidad de José Manuel Diaz.

El equipo de producción contará con Alba Kecardó en el diseño de vestuario, Cristina Robles como regidora, Pamela López en el diseño de luces, Juan Antonio Cordero como productor audiovisual y Flor Marina García en el diseño de utilería. Además, un grupo de 12 bailarines, bajo la dirección del experimentado coreógrafo Raúl de la Paz, acompañará a Guerrero en el escenario.

Los boletos para “Demasiado Tita en Navidad” están disponibles en tcpr.com y también se pueden adquirir llamando al 787-792-5000.