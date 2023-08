Sylvia Veronica Camacho sale de Noticentro Fin de Semana

La periodista Sylvia Veronica Camacho anunció esta tarde que saldrá de Noticentro Fin de Semana.

“Hoy concluyo mis funciones como “Ancla” de NotiCentro Fin de Semana tras 4 años compartiendo con ustedes todos los sábados y domingos, tanto en las tardes como en las noches. Una etapa maravillosa que tuve el honor de compartir con dos “grandes” de las comunicaciones, mi amigo y hermano @julioriverasaniel y mi amigo y mentor @gomezmartinezfelipe a ellos se les sumó un extraordinario grupo de trabajo, que se fue transformando con el pasar de los años”, expresó Camacho a través de sus redes sociales.

“Hoy domingo 20 de agosto, le digo adiós a un espacio que me acogió con los brazos abiertos y me permitió entrar a cada uno de los hogares de las familias puertorriqueñas, presentarme ante ustedes tal y como soy, no solo a través de la narrativa de una historia, sino como presentadora de un noticiario, siempre apostando y aspirando a la calidad, la credibilidad, la confianza y un buen contenido”, añadió la periodista.

Camacho ahora se destacará como reportera de NotiCentro en la semana.

El anuncio se dio al finalizar este domingo la edición de las 5:00 p.m. de Noticentro Fin de Semana.

El periodista Felipe Gómez resaltó durante la transmisión las cualidades de su colega y destacó que la van a extrañar durante los fines de semana.

“Sylvia va a pasar ahora a la semana. Va a dejar Noticentro Fin de Semana, pero seguirá pendiente a Noticentro Fin de Semana. Tengo que decir a nombre de Suheily y de todos los compañeros que vamos a extrañar su dinamismo, su profesionalismo, su personalidad cristalina, su energía, su fiscalización, su fuego periodístico”, señaló Gómez.

Por su parte, la meteoróloga Suheily López recalcó el aprecio que le tienen a Camacho.

“Sylvia te queremos muchísimo. No solamente nosotros, sino todas las personas detrás de cámaras y te deseamos lo mejor en todos tus proyectos en Noticentro, y sobretodo agradeciéndote por todo lo grande que has hecho aquí en Noticentro Fin de Semana. Te vamos a extrañar muchísimo, y voy a extrañar combinarme contigo”, comentó López.