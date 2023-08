Marc Anthony inaugura cocina resiliente en Bayamón

La Fundación Maestro Cares del salsero boricua Marc Anthony hizo posible la apertura de la cocina resiliente de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico en Bayamón.

Según anunció la organización, la ceremonia de apertura se llevará a cabo el lunes, 21 de agosto, en las facilidades de Boys & Girls Club de Bayamón.

El programa de alimentos de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico impacta a 150 niños, niñas y jóvenes diariamente. La organización se ha trasformando en un movimiento que ayuda a erradicar la pobreza del país desde un acercamiento multigeneracional.

Sus programas y experiencias educativas, de desarrollo integral y apoyo socioemocional impactan a niños, niñas y jóvenes desde los dos meses hasta los 18 años, así como a sus padres, madres o cuidadores.

Para los adultos mayores de 18 años también ofrece capacitación laboral y empleabilidad.

La Fundación Maestro Cares busca mejora la calidad de vida de los niños huérfanos y desfavorecidos en América Latina y los Estados Unidos.

Marc Anthony se convierte en padre por séptima ocasión

Durante la celebración del Día de los Padres, el salsero puertorriqueño Marc Anthony anunció el nacimiento del bebé que estaba esperando producto de su relación con la modelo paraguaya Nadia Ferreira.

“El tiempo de Dios es Perfecto. Feliz día del Padre”, escribió Marc Anthony junto a la fotografía del bebé en sus brazos.

Hasta el momento la pareja no ha indicado si se trata de un niño o una niña y tampoco han compartido cuál sería su nombre.

Hace siete años aproximadamente, el cantante dejó claro que no quería tener más hijos, esta entrevista quedó grabada en la memoria de los internautas y salió a la luz nuevamente. El salsero le respondió a la periodista de ‘El Gordo y la Flaca’ dejando por entendido que no estaba entre sus planes traer otro hijo al mundo con su entonces esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima.

“Ehhh, no sé, ¿a esta edad? Ya voy a cumplir 48 años… Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que salir con uno”, agregó el artista.

En esa ocasión, el boricua hizo hincapié que traer a un hijo al mundo conlleva a mucha responsalidad. No es decir tener un hijo sino todo lo que implica.

“Lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso a uno nuevo… Ahora que están más o menos en la edad que se pueden hablar muchas cosas, están entendiendo, pero eso no cambia de que papi no pudo estar…”, declaró el cantante.

Marc Anthony tiene seis hijos, cinco biológicos y uno que adoptó con una de sus parejas. En el 2023, anunció la próxima llegada de su séptimo heredero. Como padre se ha caracterizado por ser muy responsable y trata en lo posible de compartir no solamente con sus hijos sino con sus ex esposas con quienes tiene buena relación.

Ahora le toca asumir una nueva experiencia de la crianza junto a su actual pareja Nadia Ferrera quien presumió con alegría su pancita del futuro integrante de la familia en los Latin Grammy.