Grupo Frontera tiene en la mira convertirse en leyenda

A comienzo de 2022 una banda irrumpió el regional mexicano, Grupo Frontera marcaba su inicio con la canción No se va sin esperar todo el éxito y la fama que se vendría. Año y medio después la agrupación presenta su primer álbum al cual titularon “El comienzo”.

“Al llegar a este momento hemos hablado de todo lo que hemos pasado, y la verdad, para nosotros se nos hace como si fueran unos cinco u ocho años, pero la realidad es que apenas fue en 2022, nos hemos quedado bien sorprendidos, pero estamos súper emocionados y orgullosos de este álbum, porque como dice el nombre es el comienzo. Pero también deben saber que esto solo es el comienzo y falta mucho más, porque vamos a seguir sacando buena música”, comentó en entrevista con Metro, Payo Solís, vocalista de la agrupación.

El comienzo incluye una fusión de géneros como el norteño y cumbia, además presenta algunas colaboraciones como El amor de su vida con Grupo Firme, Las flores con Yahritza y su Escencia y Qué Vuelvas con Carin León, entre otros. “La verdad es que la mayoría de estas colaboraciones se dieron entre amigos, y salieron de la nada que deberíamos tener una canción juntos, como la de Grupo Firme, que somos muy buenos amigos de ellos y la canción ya se las habíamos presentado hace tiempo”, agregó Payo.

Otro de los temas que repuntó a Grupo Frontera a la fama mundial fue unX100to junto a Bad Bunny, sin embargo los integrantes de la agrupación aún no han podido asimilar el éxito, según explicó Julián Peña Jr. “Ahorita llevamos tres semanas fuera y todavía nos faltan dos semanas más para llegar a la casa, no nos quejamos absolutamente de nada, pero todo esto ha sido muy bonito y muy rápido. Creo que ha sido tan rápido que no nos ha dado chance de de asimilarlo, un ejemplo fue cuando hicimos Coachella con Bad Bunny, íbamos súper nerviosos, nos presentamos y todo, pero ahora solo nos acordamos que tocamos y ya, no nos dimos cuenta de lo que lo que hicimos hasta un mes después cuando íbamos en el autobús y nos pusimos a ver videos, ahí nos cayó el veinte de que estuvimos en Coachella”.

Por su parte Payo Solís habló sobre la clave de su éxito, “creo que llegamos en un momento donde la gente estaba buscando algo nuevo, que no habían escuchado antes y la gente se empezó a dar cuenta de nosotros. Creo que tenemos la base de la cumbia norteña, que es lo que crecimos escuchando, pero también contamos con el sentimiento que le damos cada uno de nosotros”.

Ahora que se encuentran en la cima del éxito y las plataformas musicales, el siguiente paso es mantenerse y seguir trabajando, recalcó Alberto Acosta. ”Sin duda la meta de Frontera es mantenernos, queremos que cuando piensen en México, piensen en en la música de Grupo Frontera. Nos estamos enfocando de verdad, es mucho el trabajo que hemos hecho para mantenernos arriba, queremos estar al nivel de los grupos leyenda de México. Dios quiere que con el apoyo del público podamos seguir muchos y con la misma química que tenemos nosotros cinco, porque con nosotros cinco empezó el sueño y mientras estemos juntos todo está bien”.