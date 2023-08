“Yo sé quién soy”: Natti Natasha habla sobre la polémica foto de promoción de su nueva canción

La cantante dominicada, Natti Natasha, habló por primera vez sobre la controversia que causó una foto íntima que formó parte de la promoción de su nuevo tema musical y que medios de farándula interpretaron como una supuesta infidelidad.

“Tenemos una Angelina Jolie, que mata gente en sus películas. Tenemos una Ana de Armas, que es sexual en sus películas. Así como hay actrices, actores, Natti Natasha es creativa y con cada canción te da un concepto diferente”, expresó la cantante en entrevista con Telemundo. “Que una persona sea sexy o se atreva a enseñar, no te da el derecho de juzgarla. Tengo una hija y todo el mundo tiene una madre, tiene hermana, tiene familia, y también hay que enseñarle a nuestros seres queridos que a las demás personas no se juzga. Yo sé quién soy, sé dónde estoy y sé en el momento que quiero estar”, añadió.

La cantante también aseguró que su pareja, el productor y manejador Rafael “Raphy” Pina Nieves, se muestra orgulloso de ella y que siempre la apoya. Incluso fue sorprendida por una llamada del productor, quien se encuentra en prisión federal en los Estados Unidos.

“Raphy, a mi lo que me gusta es que, cuando él me ve en entrevistas o cuando salen los videos en la televisión, que los ve, dice ‘así mismo, dale, tu eres linda, enseña lo que tu quieras enseñar, sé sexy’ (...) Yo no sé cómo ese tipo tiene el cerebro, pero él busca la manera con los minutos que tiene en el teléfono. Cada vez que llama él busca la manera de dar ese balance para el trabajo, anota todo. La manera que nos llevamos, es que nunca hemos discutido. Pensamos tan similar que como una sola cabeza”, expresó.

De hecho, en el día de ayer, se publicó en redes sociales un mensaje que el manejador envió en relación al video que fue parte de la promoción de su nuevo tema. En el texto, este defiende a su pareja y asegura que tiene plena confianza en esta.

“La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todo las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO. Dios nos regaló una VIDA nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y más en este mundo de las fantasías llamada música “Entretenimiento”, un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume hasta lo más importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración. Mírenme que tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y difrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos más tiempo para nosotros. LOS AMO y si la conocieran de verdad la amarían y apoyarían como yo. Fin de la especulación”, expresó Pina Nieves.

Durante la entrevista, Natti Natasha también indicó que no le afecta que la comparen con otras mujeres de la industria, ya que no existe competencia entre ellas. “Nosotras sabemos que, cuando una está ganando, todas estamos ganando. Es un movimiento”, aseguró.