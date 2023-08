Karol G deslumbra en la portada de la revista Rolling Stone

La cantante colombiana Karol G conquistó la portada de la revista estadounidense Rolling Stone, luciendo espectacular con su melena rosada y un bustier negro, mientras sostiene un globo con forma de pez, color plateado.

‘La Bichota’ mostró la portada en su cuenta de Instagram. A 48 horas de su lanzamiento, ya superó los tres millones de likes y los 17 mil comentarios de seguidores que le expresan lo guapa que se ve, aunque otros la critican por supuestamente usar photoshop y “símbolos satánicos”, unos más le hicieron malos comentarios, mostrándose a favor de su ex Anuel AA.

“Uno más de mi bucket list”, escribió Karol G junto a la imagen, lo que quiere decir: “Un logro más para mi lista de sueños”.

Halagos y críticas

Entre los miles de comentarios que recibió en su post, destacan los de algunos famosos, como la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien le envió mensajes con emojis de caritas felices con ojos de corazón y fuegos.

“Que hermosa mi Bichota”, “Felicitaciones 🎉😍 hermosa te lo mereces”, “gente buscando fama a base de controversia y Karol rompiendo mundialmente con música”, “ese photoshop si le gustó”, “cada día se pone más rara y con “simbolismos satánicos”, “que bella”, fueron algunos de los miles de comentarios.

Alguien escribió en su post con la portada de Rolling Stone: “Es tanto el éxito que ya no hallan cómo atacarte. Mientras otros brindan “mucha tela para cortar”, tú no das ni las tijeras… y eso es lo que no están soportando. Felicidades Karol, andas llenando los estadios más grandes en las ciudades que visitas. Una DIVA”.

Hay quienes le dijeron que no era necesario que usara tanto maquillaje, ya que no le hace falta por ser joven y bonita.

La fotografías las hizo el afamado fotógrafo Nicola Formichetti con la producción de Brian Roettinger. El estudio de diseño estuvo a cargo de Perron Roettinger.

“Presentamos la última portada de @rollingstone con @karolg. Pasamos un tiempo increíble experimentando con varios estilos de moda y Karol, fue tan increíble trabajar con ella. ¡¡¡Muchas gracias a todos los increíbles diseñadores que contribuyeron con sus creaciones para hacer que esta historia de portada cobre vida!!”, escribió Formichetti en su cuenta de Instagram con la imagen de la portada de Rolling Stone.