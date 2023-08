Acusan de acoso sexual a protagonista de “Mi gorda bella” y “Estrambótica Anastasia”

La presentadora venezolana Joseline Rodríguez reveló en una entrevista con Gustavo Campos en su canal de YouTube, que sufrió acoso sexual por parte del actor colombiano Juan Pablo Raba, conocido por ser protagonistas de las telenovelas “Mi gorda bella” y “Estrambótica Anastasia”, entre otras.

La mujer indicó en la mencionada entrevista que cuando laboraba con la cadena venezolana RCTV, se topó con Raba y él le ofreció un recorrido por las instalaciones.

“Me dice, ‘¿y conoces los estudios, conoces el canal?’” a lo que la también actriz respondió que “apenas estoy haciendo un tour”.

“Y me dice que si quería podríamos ir a los estudios donde grababan las novelas”, narró. Luego, esta sostuvo que Raba se lanzó sobre ella e intentó besarla.

“Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano. Como pude, lo empuje, vi que entró un camarógrafo y salí corriendo”.

Joseline también dijo que luego del dicho momento, se fue el vestuario del canal a llorar y le contó lo ocurrido a las personas que la vieron.

”Llegué a mi locker a llorar y me encontré con unas vestuaristas, les dije que ese hombre, el colombiano, me intentó agarrar a meterme mano; ellas me dijeron, ‘cállate. No digas nada, porque si hablas de esto te van a echar a ti’”.

Actriz trans arremete contra Wendy Guevara tras ganar “La casa de los famosos México”

Luego del contundente triunfo de la influencer Wendy Guevara en la primera temporada de “La casa de los famosos México”, surge la primera controversia en contra de la conocida “Perdida”.

A horas del éxito de Guevara y hacer historia en la televisión mexicana, la actriz transgénero española Karla Sofía Gascón estalló contra Wendy a través de las redes sociales.

“Me importa un pimiento quién gane #LCDLFMEXICO #LACASADELOXXO #LTIENDADELF como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wond. Es más, estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”, escribió Karla en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

“No me comparen con una persona que solo habla de verg... No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. Igual que no me creí a tantos que estuvieron a mi lado. De favor: dejen de compararme. Precisamente quiero acabar con ciertos estereotipos que, tantos, llevan como bandera y que tanto daño hacen. Repito: ser LGBT no quita lo pendejo ni te hace ser más ni menos. (Ahórrense el chiste fácil). Algún día contaré lo que me ofrecieron hace poco... ahí lo dejo”, añadió.

Esta sostuvo además que: “Yo no sé cómo lo tengo que explicar: QUE NO ME NOMBREN, ni me comparen, ni me metan en listados con este tipo de personajes que no han hecho nada en sus vidas más que cuatro gracias y hablar de vergas. Que me da igual lo que ataquen. Que estoy hasta la madre del tema, más que cuatro gracias y hablar de verg*s. Que me da igual lo que ataquen. Que estoy hasta la madre del tema…” (sic.).

En el año 2016, Gascón, quien es española pero radica en México, dio a conocer que era una mujer trans.

Karla inicio su carrera en la televisión mexicana en el 2009 como Carlos Gascón. En el mencionado año, interpretó a “Branko” en la telenovela “Corazón Salvaje”, protagonizada por Aracely Arámbula. Luego, apareció en los melodramas de Televisa; “Llena de amor” y “Hasta el fin del mundo”.