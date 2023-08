Protagonista de ‘Betty la Fea’ sorprende con su ‘look’ en inicio de rodaje

El rodaje de la nueva temporada de la serie ‘Betty, la Fea’, inició este mes de agosto en Bogotá, Colombia.

El equipo de producción ha tratado de mantener en secreto todos los detalles de la secuela de la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la Fea’ que conquistó a millones televidentes a finales de la década de los 90, pero a pesar de los esfuerzos por mantener el hermetismo, ya se filtraron algunos detalles.

Uno de los secretos es que no se sabe quiénes conforman todo el elenco. Únicamente se maneja que estarán los protagonistas Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello como Don Armando, ellos a su vez están como productores asociados.

‘Y ésta ¿por qué es que es famosa?’: se burlan de actriz de ‘Yo soy Betty, la Fea’ que exige regresar a la novela Foto: Instagram @bettylafeaofficial

También se sabe que estará Mario Duarte, quien interpretó a Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty, pero él confesó en el programa ‘City TV’, que le hicieron firmar un contrato de confidencialidad y que no puede decir nada sobre ningún detalle de la nueva serie, que lanzará Prime Video en el 2014.

Escena filtrada con sorprendente look de Betty

Sin embargo, a pesar del hermetismo, los fans no se conforman y aprovechan cualquier oportunidad para ver algún adelanto sobre la nueva serie. Por eso, curiosos captaron imágenes del rodaje de ‘Betty, la Fea’ en las afueras de Chapinero Alto.

El video del momento cuando grababan en el exterior lo difundió la usuaria @virgensandrisima en TikTok y está viral, pues aflora varios detalles como el de otros actores que estarán en la tan esperada serie, después de 20 años de la telenovela, escrita originalmente por Fernando Gaitán.

En la escena participan varios actores. Además de Ana María Orozco y Jorge Abello, estaban Natalia Ramírez, como Marcela, Luces Velásquez, como Berta; y Marcela Posada, como Sandra. La graban frente a un edificio que tiene las iniciales EM, lo que significa que podría tratarse de la sede de Ecomoda, empresa de Don Armando.

Pero, lo que más sorprendió fue el look del personaje de Betty. La protagonista luce como se veía al inicio de la novela en los 90, antes de su transformación cuando salió de Ecomoda.

En la escena se ve a Don Armando con su cabello canoso, lo que quiere decir que la grabación interpreta al tiempo actual, cuando ya ellos tienen 20 años casados y una hija.

El video de @virgensandrisima superó las dos millones de vistas. Lo que más sorprende a los usuarios es el look de Betty. No obstante, otras personas sospechan que sea el personaje de la hija de Betty, del cual se dice, será interpretado por la actriz Juanita Molina.

“O sea, que Betty vuelve a su look original”, “la hija tendrá el mismo look que tenía Betty al principio”, “pero no hace sentido que Betty tenga su look original. De todos modos muy emocionante”, “de seguro es un pensamiento de Betty el que están grabando o algún sueño”, “que maravilloso que en estos tiempos la tecnología permita ver estos adelantos, que los fans podamos tener este recuerdo”, fueron algunos comentarios en la publicación viral de TikTok.

Mientras tanto, toca esperar el estreno para ratificar si el look con el que se vio Betty significa que volvió a su imagen original, si se trataba de su hija, o si era un recuerdo de ella de sus tiempos como recién llegada a Ecomoda.