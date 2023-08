LE SSERAFIM deslumbra a FEARNOT en el inicio de su primera gira ‘FLAME RISES’

Fue el 2 de mayo de 2022, cuando el grupo femenino LE SSERAFIM conformado por KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE, hizo su debut con el primer EP ‘FEARLESS’, con el cual, rápidamente se ganaron el nombre de las “nuevas reinas del k-pop”, y con solo un año dentro de la escena musical deslumbraron a su fandom ‘FEARNOT’, con sus primeros dos conciertos en el Jamsil Indoor Stadium, ubicado en Seúl, Corea del Sur.

LE SSERAFIM deslumbra a ‘FEARNOT’ en su primera gira ‘FLAME RISES’. / Foto: SOURCE MUSIC

Dichos shows forman parte de los 13 conciertos que ofrecerán en 7 ciudades de Asia con su primera gira o tour ‘FLAME RISES’, en la que presentaron sus mayores éxitos, entre los que destacan, FEARLESS, ANTIFRAGILE y UNFORGIVEN, al igual que un tema inédito con el que dejaron boquiabiertos a todos los asistentes. Cabe destacar que los boletos o entradas para los conciertos en la ciudad de Seúl se agotaron en menos de 8 minutos.

Desde sus inicios, LE SSERAFIM ha destacado por sus mensajes de empoderamiento, mismos que se han visto reflejados en todos sus materiales discográficos, donde dejan en claro su valentía y se muestran sin miedo a nada ni nadie.

LE SSERAFIM deslumbra a ‘FEARNOT’ en su primera gira ‘FLAME RISES’. / Foto: SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM deslumbra en el inicio de su primera gira ‘FLAME RISES’

El domingo 13 de agosto, el quinteto se dio cita en el Jamsil Indoor Stadium, y en punto de las cinco de la tarde dieron inicio al segundo concierto de su primera gira titulada ‘FLAME RISES’. Vestidas en colores blanco y negro de pies a cabeza, KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE salieron al escenario y como era de esperarse, sus ‘FEARNOT’ enloquecieron.

Durante este show, las idols sorprendieron a todos los asistentes con complejas coreografías y su increíble habilidad de coordinación y aprovecharon para mostrar sus nuevos looks de cabello y por si fuera poco, se dieron tiempo de saludar e interactuar con sus fans donde demostraron la buena memoria que poseen al recordar a varios de sus ‘FEARNOT’. LE SSERAFIM también aprovechó para estrenar el tema inédito We Got So Much Love.

LE SSERAFIM deslumbra a ‘FEARNOT’ en su primera gira ‘FLAME RISES’. / Foto: SOURCE MUSIC

Con el inicio de este tour, LE SSERAFIM demostró el poder y energía que las ha caracterizado desde sus inicios. Gracias a la transmisión en vivo o livestream a través de la plataforma de Weverse, ‘FEARNOT’ de todo el mundo se conectaron desde sus hogares y en redes sociales mostraron su amor y apoyo incondicional al girl group, encontrándose a la espera del anuncio de más fechas, las cuales sin duda serán sold out, con lo que dejarán en claro una vez más, que son un éxito rotundo que liderará la próxima generación de k-pop.

