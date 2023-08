Fomentan la cultura en la comunidad La Perla

La iniciativa “Renacer Comunitario” bajo el tema “El arte y la cultura como herramientas de cohesión comunitaria” busca que todos los pueblos de Puerto Rico se unan para promover la cultura sin prejuicios. La actividad es la primera que realizan y se llevará a cabo el sábado, 12 de agosto y el domingo, 13 de agosto en La Perla, San Juan.

Una de las organizadoras del evento, Keyla Báez, enfatizó que asistirán puertorriqueños de la diáspora y de diferentes municipios, incluyendo Vieques y Culebra. Incluso, cuentan con el apoyo de haitianos que viven en Puerto Rico.

“Es un espacio en el que queremos realmente sumarnos todos, participar, crecer, aprender porque cada cual tiene su historia y entonces hay que estar dispuesto a escuchar, hay que estar dispuesto a soltar los ideales políticos, ideales de cales, de sexo, de color. Hay que realmente romper con todos los estigmas. Hay que desaprender para volver aprender y poder trabajar en comunidad”, resaltó Báez.

La también residente de la comunidad La Perla, expresó que crearon hace tres años un espacio donde bailan y tocan la bomba los viernes y comenzaron con 15 integrantes. Hoy día han llegado muchas personas de todas las edades para ser parte de ello. Además, añadió que “es muy bonito ver que a nuestros niños y jóvenes sí les interesa la cultura, lo que hay es que darle la oportunidad”.

“Muchas personas piensan también que este espacio de los viernes es solamente una bomba, pero yo como nacida y criada en La Perla realmente he visto el cambio, he visto la evolución, he visto como realmente de yo no tener realmente amistades porque nadie quería venir a La Perla. Ahora realmente todos los viernes es mucha gente la que viene a disfrutar con nosotros o sea viene con su instrumentos, tren su falda y si nosotros lo hemos podido lograr aquí pues se puede lograr en las diferentes comunidades de Puerto Rico”, enfatizó Báez.

En adición, sostuvo que han realizando diversas dinámicas culturales en la zona y a través de la actividad desean conocer a otras comunidades para trabajar juntos. Incluso, Báez comentó que los puertorriqueños deben parar de quejarse de que no hacen nada por el país, dejar esa costumbre y hacerlo ellos mismos.