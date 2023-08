Presentadora de “Despierta América” revela que está embarazada

La presentadora dominicana del programa matutino “Despierta América”; Francisca Antonia Méndez Zampogna, reveló a la revista People en Español que se encuentra embarazada por segunda vez.

“La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo”, dijo la animadora, de 34 años.

Francisca añadió que: “Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje”.

“Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida. Di gracias a Dios, dije: ‘Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá’. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: [Mi bebé] está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada”, sostuvo.

Francisca está casada con el empresario Francesco Zampogna, con quien procreó a Gennaro, nacido en julio de 2021.

Impactante votación en “Los 50″: Eliminan al líder del “Combo Mor”

El creador de contenido, comediante y deportista colombiano, Jonathan Betancourt, mejor conocido como “Beta Mejía”, fue eliminado la noche del jueves, en la octava votación del reality show “Los 50″ (Telemundo).

En una sorpresiva e impactante eliminación, Beta fue eliminado por solo un voto, mientras su compatriota Sebastián Caicedo fue favorecido por los votos de sus compañeros.

“Me voy contento porque los que me conocieron, así soy yo, es lo que hay. Me pongo sentimental porque todos me acogieron, así como soy”, sostuvo el colombiano tras ser eliminado del programa.

Entre los sentenciados de la dicha votación estuvieron Sebastián Caicedo, Juan Pablo Llano, Dania Méndez, Douglas Castillo y el dominicano José Ramos.

El “Combo mor”, como se hacen llamar los colombianos y sus aliados que siguen en el programa, ahora cuenta con Ana Parra, Sebastián y Juan Pablo, entre otros.

Ahora son 27 los participantes que siguen en la competencia, el cual se grabó hace unos meses en Colombia.