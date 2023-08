Mónica Pastrana responde al “consejo” que le dio Danilo Beauchamp

La actriz y comediante Mónica Pastrana respondió a las expresiones que realizó su expareja Danilo Beauchamp esta semana quien le aconsejó que no contestara los comentarios de los usuarios de las redes sociales que la continúan vinculando con este.

A través de una historia en su Instagram, Pastrana, aclaró una vez más que está soltera y que esta semana respondió comentarios en sus redes sociales que la vinculaban con Beauchamp ya que no quiere que la sigan relacionando con su pasado.

“Me encanta leer sus comentarios, ustedes me apoyan me quieren y sus comentarios me encanta leerlos, pero cuando hay comentarios que me siguen asociando con mi pasado los tengo que contestar porque yo soy una mujer soltera que no le interesa que la sigan asociando con su pasado y las redes sociales son para decir y hacer lo que uno quiera, porque al igual que la televisión y la radio son plataformas que nos permiten a nosotros llevar una información así que gracias por el consejo pero no gracias y a ustedes que siempre están pendientes y que siempre me escriben cosas súper lindas se los agradezco un millón pero ya les aclaré esto así que es la última vez que vamos a tocar este tema”, expresó Pastrana en Instagram.

Fue el propio Beauchamp que hizo el comentario en su programa El Reguero de La Nueva 94 cuando se discutió la noticia sobre su relación con Patrana. Beauchamp dijo en su programa “El Reguero” que desde “hace tiempo ya se habían separado e incluso aconsejó a Pastrana que no haga caso a los “haters”.

“Mónica, no le conteste a la gente”, expresó el locutor del programa de La Nueva 94 mientras sus compañeros Alejandro Gil, Michelle López y el personaje de “Magda” leían los comentarios.

“¿Quién?”: Mónica Pastrana niega a Danilo Beauchamp y da a entender que hace tiempo se acabó el amor

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Raymond y sus Amigos” le respondió a varios de sus seguidores que intentaron decir que esta se encuentra realizando ejercicios para “lucir” mejor por alguna relación sentimental. Por el contrario, la actriz aseguró que lo hace por ella misma.

Un usuario de la red social le dejó un comentario a la actriz que leía: “Como te tiene Danilo, haciendo ejercicios”. A lo que Pastrana contestó: “¿Quién?”.

Posteriormente, en otro comentario otro usuario le indica: “Todo por ti mi Danilo”. Del mismo modo, la actriz respondió: “estás equivocado, todo por mi”.

En otro comentario similar la actriz también ripostó con: “Mira el otro Dios mío, supérenlo corillo”.

El pasado mes de julio, el programa de farándula “La Comay” de TeleOnce reportó que Beauchamp estaría saliendo con una fémina llamada Valeria Classen de 22 años quien participó en el certamen Miss Earth Fire 2022.

El pasado mes de marzo, Danilo Beauchamp y Mónica Pastrana confirmaron que se encontraban compartiendo en una relación. Estos comenzaron a compartir debido a que eran parte del elenco de una obra donde ambos participaron. Sin embargo, luego de esto no se les volvió a ver juntos.

Fue a a través de su programa radial El Reguero de La Nueva 94 FM, cuando en marzo Beauchamp confirmó que estaba en proceso de conocer a Pastrana con quien actualmente labora en la obra titulada: “La obra donde todo sale mal”.

Ante preguntas de sus compañeros de labores en el segmento del personaje “Magda”, Beauchamp, no quiso confirmar cuánto es el tiempo que lleva en relación con la también comediante.

En el pasado, Beauchamp ha estado relacionado con otras personalidades de la farándula como Jacky Fontánez con quien estuvo casado se divorciaron en el 2013. Posteriormente tuvo una relación con la animadora Nicole Colón, con quien se comprometió sin embargo se dejaron en agosto del 2021.

Actualmente, Pastrana trabaja en el programa Raymond y sus Amigos de Telemundo donde Beauchamp ha realizado varias apariciones cuando va a promocionar sus obras teatrales.