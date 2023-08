“Mi ex tenía razón”: Karol G responde a indirectas de Anuel AA

Tras varios meses de espera, la cantante colombiana Karol G estrenó esta madrugada su nuevo álbum musical “Mañana será bonito (Bichota Season)”.

El álbum está compuesto por 10 canciones que son: Bichota G, Oki Doki, Mi Ex Tenía Razón, S91, Qlona feat Peso Pluma, Una Noche en Medellín RMX, Me Tengo Que Ir feat Kali Uchis, Gatita Gangster feat Dei V, Dispo feat Young Miko y Provenza (Tiesto RMX).

Uno de los temas más hablado entre sus fanáticos es “Mi Ex Tenía Razón”, el cual aseguran es una respuesta a las indirectas de su expareja el exponente urbano boricua, Anuel AA.

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón. Cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, lee parte de la canción, en la que también hace referencia a su actual pareja Feid.

En el tema “Mejor que yo” de Anuel, éste asegura que la cantante nunca encontraría a alguien mejor que él. “Mejor que yo él nunca va a ser, no (...) Lo que perdiste en mí lo está' buscando en él”, lee parte de la letra.

La cantante colombiana indicó que el tema es una fusión de cumbia y regional mexicano en honor a una de la cantantes que más admira, la fenecida Selena Quintanilla.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour … que momento tan especial … 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo 🖤🖤🖤❕Ésta canción es mi bebe✨Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy , podía ser posible✨Selena Quintanilla”, compartió en redes sociales Karol G.

En menos de 12 horas de su lanzamiento, ‘Mi Ex Tenía Razón’ superó el millón de reproducciones en Youtube.

De Karol G también se asegura que le ha dedicado varias canciones al boricua como “Mamii” junto a Becky G y posteriormente “TQG” junto a Shakira.

Otras indirectas de Anuel a Karol G

A través de sus historias en Instagram, el rapero de 30 años de edad, reposteó el 14 de junio un reel de otra cuenta en la que una mujer invita a su expareja a contactarla si la extraña.

“Tú eres mi ex y tú me extrañas, ¿por qué no me lo dices? ¿Qué sabes tú si yo también te quiero (…) y estamos aquí los dos perdiendo tiempo por estar de orgullosos? ¡Llámame!”, expresa.

Sobre la grabación, Emmanuel Gazmey –su nombre real– agregó un mensaje que se presume es para Karol G por las palabras que usó y porque lo acompañó con un emoji de la bandera de Colombia.

“Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. ¡Llámame, mi reina, que yo te extraño!”, escribió encima del video.

Anuel AA también envió otra indirecta en los Premios Tu Música Urbano. El intérprete de “Más Rica que Ayer” robó la atención del público cuando mostró a las cámaras una camisa con mensaje en alusión a “La Bichota”. “Estás con FEID pero sabes que eres mía”, leía la pieza de ropa.

En 2021, Anuel AA y Karol G anunciaron su separación después de casi tres años de relación. En la actualidad, Anuel mantiene una relación sentimental con la venezolana Laury Saveedra.