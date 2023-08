Impactante votación en “Los 50″: Eliminan al líder del “Combo Mor”

El creador de contenido, comediante y deportista colombiano, Jonathan Betancourt, mejor conocido como “Beta Mejía”, fue eliminado la noche del jueves, en la octava votación del reality show “Los 50″ (Telemundo).

En una sorpresiva e impactante eliminación, Beta fue eliminado por solo un voto, mientras su compatriota Sebastián Caicedo fue favorecido por los votos de sus compañeros.

“Me voy contento porque los que me conocieron, así soy yo, es lo que hay. Me pongo sentimental porque todos me acogieron, así como soy”, sostuvo el colombiano tras ser eliminado del programa.

Entre los sentenciados de la dicha votación estuvieron Sebastián Caicedo, Juan Pablo Llano, Dania Méndez, Douglas Castillo y el dominicano José Ramos.

El “Combo mor”, como se hacen llamar los colombianos y sus aliados que siguen en el programa, ahora cuenta con Ana Parra, Sebastián y Juan Pablo, entre otros.

Ahora son 27 los participantes que siguen en la competencia, el cual se grabó hace unos meses en Colombia.

Entre las celebridades que continúan compitiendo en “Los 50″, se encuentran varios exhabitantes de “La casa de los famosos”. Entre ellos; Dania Méndez, Manelyk González, Julia Gama, Rey Grupero, Luis “El Potro” Caballero y Rafael Nieves.

También siguen en el programa; Polo Monárrez, Brandon Castañeda, Fernando Lozada y el actor y ganador de la primera temporada de “Top Chef VIP”; Lambda García, entre otros.

El programa se transmite en la isla los lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 10:00 de la noche, mientras los martes se ve a las 6:00 de la tarde.

Cincuenta celebridades se unirán en una competencia como ninguna otra, viviendo juntos en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego implacable e impredecible. Mientras se enfrentan a los desafíos planteados por un maestro de juego enmascarado, deberán hacer alianzas y desarrollar estrategias para evitar la eliminación.

Esta nueva competencia es la adaptación hispana de “Fifty”.

Las reglas son simples: todo vale, pero una vez que alguien abandona la mansión, no hay vuelta atrás.En cada juego, participarán con la esperanza de agregar dinero al gran premio que puede sumar hasta $400 mil. Al final, solo un jugador se llegará el premio y, por primera vez en Telemundo, un seguidor del programa también ganará una parte del premio en efectivo.