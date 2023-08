FOTO: Así la periodista Veronique Abreu Tañón se despidió del verano en la playa

La periodista y locutora Veronique Abreu Tañón sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una foto donde luce su figura en traje de baño con motivo del final del verano.

“Bye bye summer (Adiós verano)”, escribió la periodista junto a la fotografía publicada en Instagram.

Veronique Abreu Tañón es parte del elenco de “Temprano en la mañana” con Rubén Sánchez en la emisora radial WKAQ 580. Abreu Tañón es la pareja de Sánchez, quienes comparten relación desde el año 2021.

¿Qué le está pasando a Rubén Sánchez? El periodista habla sobre sus movimientos involuntarios

Luego de que varias personas se le acercaran preocupados y comentarios que se ha hecho en los medios de comunicación, el periodista Rubén Sánchez, tuvo la oportunidad de aclarar si está padeciendo de alguna condición de salud que le provoca movimiento involuntarios.

Fue a través del programa de su pareja Veronique Abreu Tañón en enero de este año que se transmitió a través del canal ABC Puerto Rico donde Sánchez explicó que se trata de un asunto genético que corre en su familia al cual llaman “family tremors” que le provoca los movimientos.

“La gente me dice por ahí, -¿Rubén tiene Parkinson? Yo no tengo Parkinson, al que tenga Parkinson, lo lamento, que se lo trate. Nosotros en los Sánchez, por lo menos en la cepa de la que yo soy tenemos una cosa que se llama ‘family tremors’ que son unos movimientos involuntarios que hacen que la mano tiemble más de lo que le puede temblar a alguien. Eso es todo”, expresó el periodista en el programa.

El periodista quiso aclarar el asunto debido a que hay personas que en la calle le han expresado solidaridad pensando que sufre algún tipo de condición. Sin embargo aseguró que se encuentra “muy bien”.

“Al que me ha preguntado por ahí y me ha echado el brazo y me ha dicho, estoy contigo en tus problemas de salud, gracias por la solidaridad, estoy muy bien”, expresó.

Por otro lado, Sánchez también respondió a una pregunta de su pareja Veronique sobre cuándo se estarían casando. Sin embargo, este evadió la respuesta asegurando que hay “algo” que lo está aguantando pero prefiere reservarlo.

“Si fuera a ser absolutamente honesto con los televidentes, no lo puedo decir porque tú sabes cuál es y me ha provocado graves problemas y estoy bregando con eso y es algo que prefiero reservarlo para mi”, expresó.

Abreu Tañón realizó la entrevista tanto a Rubén Sánchez como a la también veterana periodista Carmen Jovet en un programa donde ambos hablaron sobre sus carreras.