Residente reacciona a lista de Billboard y publica quiénes son sus raperos favoritos

El rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como “Residente” se expresó por primera vez sobre la lista publicada por la revista Billboard donde se destaca a los mejores raperos de habla hispana según el criterio de los editores de la publicación especializada en el mundo musical.

A través de su cuenta de Instagram, Pérez publicó una “historia” donde indica que la música no se debe comparar por listas como si se tratara del mundo del deporte.

“El arte no es un deporte...eso de listas y posiciones no es lo mío, pero estos son mis favoritos”, expresó Residente quien a continuación colocó una lista de sus raperos favoritos entre los que se encuentran: Vico C, Tego Calderón, El Aldeano, el periodista y rapero Hermes Ayala, Kaseo Real, MC Ceja, Wiso G, Siete Nueve, Ñejo El broko, Eddie Dee, Ivy Queen, Canserbero, Tek One, Luis Díaz, PJ Sin Suela, entre otros.

Sus expresiones se dan luego de la publicación de la lista por parte de la revista donde se coloca a este como el mejor rapero de habla hispana “de todos los tiempos” y a Vico C en segundo lugar. Otro exponentes como Daddy Yankee y Young Miko también fueron incluidos en la lista de Billboard.

Sin embargo, otros como Bad Bunny y Anuel no fueron incluidos en la lista debido a que según la publicación estos “se han centrado más en el reggeaton y en el estilo de vida reggaetonera”.

La lista ha generado controversia entre los seguidores del rap debido a la inclusión de figuras como Daddy yankee quien al igual que Anuel AA y bad Bunny representa más el género urbano que se ha popularizado en los pasados años.

Otras figuras como “Ñejo El Broko” se expresaron en las redes sociales sobre la lista de Billboard y adjudicaron la lista a la forma en que corre el negocio del entretenimiento.