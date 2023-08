¡Papá del año! Channing Tatum fue junto a su hija al concierto de Taylor Swift

La cantante Taylor Swift continúa con su gira “The Eras Tour” con la cual ha visitado diversas partes del mundo.

Por medio de redes sociales, se dio a conocer que el actor Channing Tatum asistió al concierto, en compañía de su hija Everly Elizabeth Maiselle Tatum, al show que se celebró en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California.

Aquí te mostramos los momentos de la estrella de Hollywood, en su faceta como papá.

Channing Tatum se vuelve tendencia en redes sociales

En las imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia a la pequeña Everly, ingresando al estadio, junto su padre, quien capturó la atención de los fans.

Tatum, de 43 años, vistió unas bermudas y una camiseta, de color negro, con la frase: “Soy yo, hola, soy el papá soy yo” (“It’s me, hi, I’m the daddy it’s me”), una referencia a la letra de “Anti-hero” de la cantante pop.

También lució un maquillaje muy llamativo, con un corazón de glitter rosa, en el ojo izquierdo, decorado con estrellas.

Además, se viralizó un video que muestra al artista bailando y coreando “Shake it Off”, una de sus canciones favoritas.

El sábado [5/8] en California [USA], Channing Tatum fue visto acudieron al concierto de Taylor Swift junto a su hija Evie de 10 años❤️.

Esta vez, el artista de 43 años no solo mostró algunos de sus pasos más extravagantes, sino también disfrutó del show al que llegó con… pic.twitter.com/EoBPvHyguY — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) August 8, 2023

Channing Tatum fue una estrella adolescente

Inició su carrera artística como modelo, y posteriormente se dedicó a la actuación.

Ha participado en varias películas, entre las que destacan “Step Up”, “G.I. Joe: The Rise of Cobra”, “Dear John”, “The Vow”, “Jump Street” y “Magic Mike”.

Su primer trabajo en la actuación fue en la serie “CSI: Miami”, en 2004.

La película con la que saltó a la fama fue “Step Up”, en la que interpretó al rebelde bailarín de hip-hop “Tyler Cage”, un joven que, después de destruir la escuela Maryland School of Arts, encuentra el amor de forma inesperada.

En la actualidad, sigue dedicado a la actuación, aunque no ha sido tan constante en los últimos años.