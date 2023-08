Arrestan al rapero “Tekashi” en Florida

El controversial rapero Daniel Hernández, mejor conocido por su nombre artístico “Tekashi 6ix9ine” fue arrestado en horas de la noche del miércoles en el estado de la Florida.

Según reporta el medio PageSix, el exponente urbano fue detenido y se le radicaron cargos por no comparecer a una de sus citas por casos que tiene ante la justicia en los Estados Unidos. La información reportada por el medio estadounidense fue tomada de los archivos de la prisión del estado.

Sin embargo, el exponente urbano fue liberado tras tres horas de la detención, debido a que pagó la fianza de 2 mil dólares.

Este es uno de los múltiples encuentros que ha tenido con la ley. Hace unos meses, Hernández enfrentó problemas con varias personas que lo golpearon en el baño de un gimnasio “LA Fitness” en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El video fue publicado en las redes sociales.

Incluso, el mes pasado “Tekashi” llegó a Puerto Rico para presentarse junto a la dominicana Yailin “La Más Viral” en los Premios Juventud presentados por la cadena Univisión en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Sin embargo, tras aterrizar, este no se pudo presentar por órdenes de las autoridades en Puerto Rico y la seguridad del “Choliseo” debido a presuntas amenazas que se recibieron si este subía a tarima.

El artista ha sido muy controversial en los pasados meses por su “relación” con Yailín La Más Viral quien fue la esposa del exponente urbano puertorriqueño, Anuel AA. A través de sus redes sociales, “Tekashi” ha tenido fuertes intercambios con Anuel AA lo que ha provocado riñas entre las respectivas fanaticadas de ambos raperos.

“Vete a ver si encuentras a alguien como yo”: Tekashi le hace otro costoso regalo a Yailín

Los controversiales exponentes urbano Yailin “La Más Viral” Y Tekashi 6ix9ine continúan dando de qué hablar luego de que este último le hiciera otro costoso regalo a la expareja de Anuel AA.

Esta vez el rapero publicó un video donde se puede ver a Yailín bajándose de un avión privado en la ciudad de Miami. Posteriormente, el artista la lleva hacia donde se encuentra una lujosa guagua Rolls-Royce.

“Vete y a ver si te encuentras alguien como yo jaja relajo Feliz Cumpleaños @yailinlamasviralreal esto sigue! Te falta otro mañana Bienvenido a MIAMI bby @neeltpt thanks bruh for finding me the rat so short notice”, escribió.

Posteriormente, en el día de hoy el exponente urbano publicó otro día donde se le ve junto a la dominicana y aseguran que esta firmó un contrato millonario con una marca dedicada a la venta de vaporizadores. Además, según el exponente urbano el dueño de la marca también le regaló un vehículo Bentley.