Ana Torroja “atesoro como un momento increíble toda mi vida”

Ana Torroja comenzó su carrera en 1977, al hacer un dueto con José María Cano, más tarde se les unió el hermano de José María, Nacho, para formar Mecano, el grupo español que más discos ha vendido en todo el mundo. Después de casi 20 años, en 1997, la intérprete inició su carrera como solista, de la cual se desprenden temas icónicos como A contratiempo, Ya no te quiero, y los duetos Corazones (con Miguel Bosé) y Duele el amor (con Aleks Syntek).

El próximo mes de noviembre, la intérprete española vivirá una noche muy especial, cuando la Academia del Latin Grammy reconozca sus más de cuatro décadas de trayectoria en Sevilla, España. Publimetro conversó con Ana Torroja sobre sus impresiones de este reconocimiento, así como de su paso por la música.

7 preguntas para Ana Torroja:

Recibirás el Premio a la Trayectoria en los Latin Grammy, ¿cómo te sientes?

— Me siento honrada, muy emocionada y me llena de orgullo. Como decimos en España, me lo he currado mucho, he trabajado mucho para hacer las cosas bien. Creo que siempre he dado conciertos de calidad, también canciones y discos. Este reconocimiento a mi trayectoria musical llega en un momento increíble, me hace mucha ilusión.

¿Tiene un sabor especial que lo recibas en tu país?

— Claro, es increíble que los Grammy se realicen en Sevilla, que es una ciudad maravillosa y preparada para recibirlos. El sevillano lleva la música en el ADN y creo que serán unos días increíbles, ojalá pudieran seguir rotando los Latin Grammy y hacerlos en distintos lugares de Latinoamérica, porque somos una comunidad muy grande.

¿Cuál es el principal legado de Ana Torroja a la música?

— Son muchos, no ha sido fácil, pero creo que muchas de mis canciones permanecen y se han ido heredando de generación en generación, ahora gente muy joven —y cuando digo muy joven me refiero a niños de seis u ocho años — las cantan, las sienten como suyas, y eso es increíble. No es fácil tener tantas canciones que permanezcan tanto, de la época de Mecano como de mi etapa en solitario. Creo que es lo más importante, y más hoy que la música va muy rápido, no da tiempo a que las canciones se queden o de disfrutarlas, y el hecho de que todavía haya canciones eternas es mi mayor legado.

Hablando de esa rapidez con la que ahora se hace música, ¿cómo ha sido para ti adaptarte?

— No me ha quedado de otra sinceramente, y bueno, pues vas viendo las ventajas que tienen las transformaciones que van ocurriendo, pero obviamente hay muchas cosas que se han dejado que para mí eran importantes, como el escuchar un álbum completo, a veces entre tanta información y canciones me pierdo, y entonces luego ya no sé quién canta qué. Yo sigo siendo romántica, tengo mis vinilos, los abro y los pongo, y ahora el vinilo vuelve a estar un poco de moda, lo cual me hace mucha ilusión. Sin embargo, soy de las personas que cree que la vida son ciclos y a lo mejor no todo vuelve a lo de antes , pero sí espero que se recuperen las buenas costumbres, musicalmente hablando; creo que eso le viene muy bien a la música.

La música en español ha cambiado; ahora encontramos más urbano y corridos tumbados, ¿te gustaría experimentar en estos géneros?

— Me considero una persona muy aventurera y me gustan los retos, no me asusta experimentar. Hice una cumbia junto a Los Ángeles Azules y un reguetón suave con Fonseca, y me he sentido muy cómoda porque además tengo la suerte de que todo lo que toco se convierte en una canción de Ana Torroja, porque al final tengo un gran estilo de voz, el cual es muy personal, pues enseguida es muy reconocible y lo transformo en mío. He disfrutado mucho el hecho de poder hacer música diferente, que no había visitado nunca. Entonces sería bueno, pero no sé qué tal me saldría a mí un corrido, pero por probar yo me lanzo.

Regresando a tu trayectoria, ¿cuál es el momento que más atesoras de todos estos años de carrera en la música?

— El otro día decía que no cambiaría nada de lo que he vivido, eso significa que todos los momentos los atesoro, los buenos, los no tan buenos y los regulares, porque incluso esos regulares me han ayudado a ser quien soy, a estar donde estoy, y a también saber en qué me he equivocado, y afianzarme más en lo que considero que es lo que hay que hacer. Entonces, atesoro como un momento increíble toda mi vida, hasta hoy.

¿Qué es lo que hay en tu lista de pendientes?

— Como pendiente, me hubiera encantado hacer un micropapel en una película porque me encanta el cine. Además, tengo una biografía pendiente, porque está empezada, pero no desarrollada, y se supone que tengo también algo nuevo que ofrecer pero aún todavía no sé lo que es, sigo en el descubrimiento.