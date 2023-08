Revelan causa de muerte del nieto de Robert De Niro

Las autoridades en la Ciudad de Nueva York revelaron ayer, martes, cuál fue la causa de muerte de Leandro Anthony De Niro-Rodríguez, nieto del reconocido actor Robert De Niro, quien falleció el pasado mes de julio a los 19 años.

Según reporta CNN, la muerte del joven fue el resultado de una combinación tóxica de fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína. Su muerte fue declarada como un accidente.

Las muertes por fentanilo en Estados Unidos han ido en aumento en los pasados años, registrándose cerca de 70 mil víctimas en 2021, casi un aumento de cuatro veces en cinco años, según un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Para 2021, aproximadamente dos tercios de todas las muertes por sobredosis involucraron al potente opioide sintético, destacó CNN.

El sitio web TMZ reportó en julio que el adolescente fue encontrado sin vida sentado en una silla dentro de un apartamento en la ciudad de Nueva York y señalaron que fue gracias a uno de sus amigos que lo encontraron, ya que había intentado contactarse con él sin respuesta alguna.

Hija de Robert de Niro dedica emotivo mensaje a su hijo fallecido Instagram: @drenadeniro

Tras el fallecimiento, su madre Drena De Niro le dedicó unas hermosas palabras de despedida: “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Eras tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño”.

Drena De Niro, de 51 años, es la mayor de los siete hijos de Robert De Niro (quien a sus 79 años dio recientemente la bienvenida a su hijo más pequeño). El actor la adoptó cuando se casó con su madre, Diahnne Abbott, su primera esposa. Drena De Niro también es actriz, con papeles en “Joy”, “The Intern” y “Mozart in the Jungle”, entre una larga lista de créditos.

Leandro tuvo créditos de actuación a su nombre, con papeles en tres proyectos que también incluían a su madre: “The Collection” de 2005 y “Cabaret Maxime” y “A Star Is Born” de 2018. En la película con Bradley Cooper, Drena y Leandro interpretaron a una madre y un hijo, la esposa y el hijo del personaje de Dave Chappelle.