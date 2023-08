“Me quiero ir, estoy cansado”: Esposa del Tío Nobel describe su última conversación con el presentador

“Me quiero ir, estoy cansado”, estas fueron una de las últimas palabras con las que Nobel Vega “Tío Nobel” se despidió de su esposa Nadine Zayas antes de su partida en horas de la mañana del lunes a sus 92 años.

Según expresó Zayas a través de un comunicado de prensa, el actor y presentador se mostraba cansado.

“Ya él se sentía cansado, me lo expresó varias veces: ‘Me quiero ir, ¡estoy cansado!... No me he ido, porque no he querido dejarte sola’. Entonces, yo le dije: ‘No te preocupes, que yo voy a estar bien’”, recordó Zayas.

“Yo me desvelé, como a las 2:45 de la madrugada… Me acosté tarde, como a las 11 y pico de la noche”, añadió a través de declaraciones escritas.

Zayas también explicó cómo fueron las últimas horas con su esposo, quien dio vida al recordado personaje infantil del Tío Nobel con el cual crecieron múltiples generaciones.

“Estuve rezando con él y acariciándole el pelo y las manos… Como a las 6:30 de la mañana me quedé dormida… Ayer (el domingo, en horas de la tarde) yo me le acerqué al oído y le dije: ‘Si estás cansado, vete… ¡Yo voy a estar bien! Tú me has enseñado muchas cosas y yo voy a ponerlas en práctica… No te preocupes por mí… Si te quieres ir, vete tranquilo’… Estando en el Santísimo le dije a Dios: ‘Señor, me lo regalaste tantos años… ¡llévatelo cuando quieras y cuando lo necesites contigo!”, agregó.

Zayas indicó que los actos fúnebres de Nobel Vega se llevarán a cabo en una iglesia y cementerio de la ciudad de Miami, cercano la residencia donde vivió por los pasados años.

En el año 2015, el actor y presentador sufrió un derrame cerebral.

Para el año 2019, se indicó que Vega había sido diagnosticado con Alzheimer. A estas complicaciones se suma un derrame cerebral que lo dejó con bastante dificultad para hablar. A sus 89 años su inseparable esposa, Nadine Zayas, reveló que el animador tiene pérdida de memoria.

Además de ser animador, Vega formó parte de comedias, películas locales, así como telenovelas como Conciencia culpable, donde compartió escenas con Alba Nydia Díaz y Pedro Cabrera, para el 1969.