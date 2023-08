Elon Musk se tendría que operar antes de su “pelea en jaula” con Mark Zuckerberg

Elon Musk indicó que es posible que deba someterse a una cirugía antes de su posible “combate en jaula” contra Mark Zuckerberg.

Los dos multimillonarios de la industria tecnológica aparentemente acordaron a finales de junio un enfrentamiento cara a cara. Se desconoce si realmente se dará una pelea física, pero Musk y Zuckerberg han seguido avivando el interés sobre la posible pelea intercambiando sutiles ataques en línea, más recientemente el domingo, cuando Musk dijo que la pelea se transmitirá en vivo en su sitio X, anteriormente conocido como Twitter.

Musk agregó que las ganancias de la pelea se destinarán a una organización benéfica para veteranos de guerra. En su cuenta de redes sociales Threads, Zuckerberg respondió: “¿No deberíamos usar una plataforma más confiable que realmente pueda recaudar dinero para obras de caridad?” En una publicación posterior, el CEO de la empresa matriz de Facebook, Meta, dijo no sentirse impaciente para la pelea.

“Estoy listo hoy. Cuando me retó la primera vez le sugerí el 26 de agosto, pero no ha confirmado”, escribió Zuckerberg, quien practica artes marciales mixtas y a principios de año compartió publicaciones de su primera participación en un torneo de jiu jitsu. “Amo este deporte y seguiré compitiendo con gente que entrena pase lo que pase aquí”.

El domingo temprano, Musk reveló que estaba entrenando para la pelea levantando pesas. Más tarde se refirió al momento de la pelea y señaló que la fecha “todavía está cambiando” debido a que tenía programada una resonancia magnética programada y posiblemente una cirugía.

“Mañana me harán una resonancia magnética del cuello y la parte superior de la espalda”, escribió Musk el domingo por la noche. “Quizá requiera cirugía antes de que pueda darse la pelea. Lo sabré esta semana”.

El tema de la pelea inició en junio, cuando Musk, propietario de X, respondió a un tuit sobre los preparativos de Meta para el lanzamiento de un nuevo rival de Twitter llamado Threads. Lanzó una crítica de que el mundo estaba “exclusivamente bajo el pulgar de Zuck sin más opciones”, pero entonces un usuario de Twitter advirtió a Musk en tono de broma sobre el entrenamiento de Zuckerberg en jiu jitsu.

“Estoy listo para una pelea en jaula si él lo está”, escribió Musk. Después de que Zuckerberg aparentemente accedió, Musk propuso el Octágono de Las Vegas.

Que Musk y Zuckerberg suban o no al octágono de Las Vegas está por verse, en particular tomando en cuenta la frecuencia con la que Musk tuitea prematuramente sobre sus acciones o las deja inconclusas. Pero, incluso si el acuerdo resulta ser sólo una broma, el preludio atrajo la atención y generó una interminable cadena de memes y publicaciones con el tema “Elige a tu peleador”.

Meta, X y la UFC — propietaria del octágono — no respondieron el lunes a solicitudes de comentario de The Associated Press.