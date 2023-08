Madre de Angus Cloud asegura que su hijo no se quitó la vida

ARCHIVO - Angus Cloud asiste a la Fiesta de Hombres del Año 2021 de GQ en The West Hollywood el jueves, 18 de noviembre de 2021, en West Hollywood, California. Cloud, el actor que interpretó al vendedor de drogas Fezco "Fez" O'Neill en la serie "Euphori AP (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

La muerte de Angus Cloud este pasado 31 de julio sacudió a todos, más allá del mundo del espectáculo.

El actor, conocido y muy querido por los fans por su papel de Fezco en la serie de HBO Max, Euphoria, fue encontrado sin vida y aun no se ha establecido la causa de muerte oficial. Sin embargo, su madre ha tomado las redes para hablar de este terrible suceso y aclarar que su hijo no habría cometido suicidio, como muchos especulan.

En su página de Facebook, la madre de Angus, Lisa Cloud, agradeció los mensajes de apoyo y condolencias que ha recibido tras la muerte de su hijo, tanto por parte de los fans como por parte de los colegas de Angus, los miembros del elenco de Euphoria y otros creativos detrás de la serie.

Angus “no tenía intención de acabar con su vida”, según su madre

También reveló que su hijo nunca tuvo la intención de quitarse la vida: “Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento tan difícil. También quiero que sepa que aunque mi hijo estaba profundamente apenado por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también ayudar a su madre emocional y financieramente. No tenía intención de acabar con su vida”.

Además escribió que, “cuando nos dimos un abrazo de buenas noches dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería en la mañana. No sé qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se despertó”.

Lisa sostiene que Angus nunca tuvo la intención de suicidarse, y que en realidad fue un accidente, haciendo mención que probablemente haya sido una sobredosis accidental, como también se ha especulado en los últimos días, pero pide a los fans que honren la memoria de su hijo a través de buenas acciones.

“Es posible que descubramos que tuvo una trágica sobredosis accidental, pero está muy claro que no tenía la intención de salir de este mundo. Sus luchas eran reales. Dio y recibió mucho amor y apoyo hacia y desde su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre compasión, lealtad, aceptación y amor. Su herida en la cabeza hace 10 años milagrosamente no resultó en la muerte como casi siempre sucede. Le dieron 10 años extra y los llenó de creatividad y amor. Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional, quiero que sepan que ese no es el caso. Para honrar su memoria, hagan actos de bondad al azar como parte de su vida diaria. Benditos sus corazones”.