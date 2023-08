José Luis Perales desmiente noticia sobre su muerte

José Luis Perales (Carlos Alvarez/Getty Images for LARAS)

Luego de que varios medios de comunicación internacional difundieran la noticia falsa sobre su muerte, el propio cantante español, José Luis Perales, desmintió la información a través de un video que compartió en sus redes sociales.

En la grabación, el cantante afirma que estuvo en Londres unos días con sus hijos y con su esposa, y que se encuentra “más vivo que nunca”.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya estamos a punto de marchar de este lugar. De repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que habéis intentando saber si era verdad esta cosa. Nada que estamos muy bien, se acabó”, expresó en el video.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

¿Quién es José Luis Perales?

José Luis Perales es uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz.

El cantante ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Además, ha vendido más de 55 millones de discos.

El destacado intérprete estuvo tres veces en el Festival de Viña del Mar, deleitando al público con sus grandes clásicos, los años 1983, 1997 y finalmente el 2012, donde fue presidente del jurado.