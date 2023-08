Gil Marie López revela que está embarazada de gemelos

La animadora Gil Marie López reveló una gran sorpresa con la noticia de que está embarazada.

Sin embargo, esa no fue la única noticia que sorprendió a sus compañeros de trabajo ya que se trata de un embarazo de gemelos.

La animadora será madre por segunda ocasión ya que tiene una hija de 16 años de edad.

“Si ustedes notaron que yo estaba rara con un sueño brutal durante el programa y a veces me veían y me preguntaban. ¿Tú estás bien? Hasta que hace unas semanas atrás, después de un atraso me hacen una prueba y lo que faltaba era que salieran fuegos artificiales”, expresó.

Gil Marie también indicó que se ha estado cuidando debido a que los embarazos de gemelos son de alto riesgo.

Como parte de la noticia, la animadora recibió la visita de su esposo el empresario Christian Diez Muro y su madre.

A finales del año 2022, la animadora se casó con Diez Muro tras tener una relación desde el año 2020.

“Llevamos unos cuantos años caminando de la mano. Hemos tejido un hogar sano, seguro, lleno de estabilidad, serenidad, amor y, sobretodo, lleno de la gracia de Dios. La familia que somos ha sido la respuesta a tantas oraciones que con humildad, ambos elevamos cada día al despertarnos. Que el amor consiente, maduro y sabio nos acompañe en la vida y nos de las herramientas necesarias para guiar a los seres que más amamos. Que nuestros pilares continúen siendo Dios, el respeto, el amor y la admiración que sentimos uno por el otro”, dijo la copresentadora del programa Día a Día (Telemundo).

En esa ocasión, la animadora Gil Marie López López y el empresario Christian Diez Muro vistieron de los diseñadores Harry Robles y Leonardo.

La animadora que comenzó en Wapa TV se ha mantenido trabajando en el programa Día a Día de Telemundo.