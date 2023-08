Fallece la abuela de Nicole Chacón

La presentador Nicole Chacón compartió hoy, lunes, con su seguidores en las redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su abuela.

La presentadora indicó que su abuela Yiya, como le llamaba cariñosamente, fue la mujer que la ”apoyó en tantas decisiones importantes desde muy joven “ y quien no se perdía un vídeo de su nieta en redes sociales.

“Mi abuela, fue tan importante para mi… Una mujer valiente toda su vida. Siempre presente. Muy sincera como buena española y demás está decir que guapísima. Quien fuera mi “partner” para probar lugares nuevos de comida. La que me apoyó en tantas decisiones importantes desde muy joven y la que no se perdía un solo vídeo mío en las redes sociales. Especialista en reunir a la familia, y con un espíritu desprendido. La que me prestaba sus prendas para salir y de quien heredé otras en vida”, recordó Chacón.

“Guardaré por siempre las vivencias de nuestros viajes juntas y su capacidad de estar enterada de lo que pasaba en el mundo. Hay tanto que te debo y tanto que te quiero… Le doy gracias a Dios por el honor de tenerte!! Le doy gracias a Dios porque pudiste conocer a mi hijo!! Los ciclos de la vida son extraños. Estás décadas compartiendo con un ser que aporta tanto en tu formación y con quien vives tantas etapas, para que en un momento, tengas que despedirte… Quizás algún día les contaré cómo fue ese momento. Fue muy especial a pesar de su pesar”, añadió.

“Yiya, te vamos a extrañar tanto… Estoy muy triste, pero feliz porque se que ya estas con tus hijos, con tu esposo, con tu mamá, con tu perrita y con tu hermano… Vuela alto”, concluyó.

La presentadora ha recibido cientos de comentarios por parte de sus compañeros y seguidores, quienes se han solidarizado con ella tras la lamentable pérdida.