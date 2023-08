Emotivo mensaje de Zugey Lamela al “futuro papá” Walter Soto León en su cumpleaños

La reportera ancla de Telenoticias, Zugey Lamela y su esposo el también periodista Walter Soto León se encuentran de doble celebración debido a que como ya anunciaron están esperando un bebé y en adición el reportero está de cumpleaños.

A través de sus redes sociales, Lamela, publicó un mensaje de felicitación para su esposo y “futuro papá”.

“¡En casa seguimos celebrando! Hoy es el cumpleaños del futuro papá Walter Soto León Este año es demasiado especial y a Dios le pido que te colme de mucha salud y bendiciones para seguir edificando nuestro hogar y nuestra hermosa familia, que pronto contará con la llegada de un angelito, que vendrá a cambiarnos la vida y llenarla de más amor. ¡Felicidades!”, expresó Soto León.

El pasado mes de julio, la pareja también anunció que están esperando un bebé.

Luego de anunciar que pronto se convertirán en padres, los periodistas Zugey Lamela y Walter Soto León hablaron sobre lo difícil que fue mantener en secreto el embarazo y compartieron su deseo de ser un ejemplo para las parejas que buscan tener un bebé.

“Zugey ha bajado una libra, yo creo que he aumentado cinco. Los antojos, los mareos, todos los síntomas típicos de los primerizos, los estoy teniendo”, expresó Soto León. “Es una felicidad increíble. Hace semanas sabemos de la noticia, pero hemos esperado a que entre a una etapa más madura el embarazo para crear cierta tranquilidad. Yo estoy feliz, pero también tranquilo porque creo que no hay mejor compañera para asumir este proyecto como Zugey”, añadió el periodista.

Mientras Lamela indicó: “Lo queremos compartir, porque nosotros queremos ser un ejemplo de fe e ilusión para esas parejas que están batallando día a día por este milagro que llevo en mi vientre, que es la respuesta a muchas oraciones (...) Les pido que sigan orando por nosotros. Estamos muy felices”.

La buena noticia se da luego que el pasado noviembre el matrimonio relatara que vivió un momento difícil al perder su primer bebé.

Soto León relató que comenzó a tomar clases de piano luego de conocer la noticia de que su esposa estaba esperando un bebé. Sin embargo, posteriormente, su médico les notificó sobre la pérdida del embarazo. Para entonces el periodista dedicó unas palabras y su presentación de piano en el Museo de Arte a todas las parejas que han pasado por el mismo proceso.

“Yo comencé con esta idea de aprender a tocar piano hace menos de un año, tal vez para las navidades del año pasado y fue porque más o menos para esa época mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando un bebé. Cuando me visualizaba en esa nueva etapa de mi vida, me imaginaba tocando piano, no sé porqué, el pensamiento recurrente era yo poderle tocar piano a mi bebé, el tema que fuera, la canción que fuera. Así que decidí matricularme, me compré un pianito digital y todo comencé a aprender. En ese proceso, en las semanas subsiguientes, nos enteramos de la triste noticia de que habíamos perdido el bebé”, expresó.

“Fue muy difícil manejar la situación, yo lo que quiero decirle a todas las parejas como mi esposa y yo es que no pierdan la Fé y que le recen mucho a papa Dios”, añadió.

A través de sus redes sociales también añadió parte de lo que no pudo decir en el mensaje.

“En conclusión, perdimos un bebé, pero no la ilusión. Y este afán de aprender el piano, que comenzó hace casi un año, seguirá vivo como un acto de fe que alimenta, precisamente, nuestra ilusión.A todas las parejas que, como Zugey y yo, daríamos lo que fuera por la bendición de un bebé: no están solos, estamos con ustedes, ¡NO PIERDAN LA FE!”, escribió en su Instagram.