Video: Presentadora se indigna al escuchar a escritor promover la infidelidad

La conductora del programa de televisión Despierta América (Univision), Karla Martínez, se mostró indignada durante una entrevista en directo, al escuchar cómo un escritor español promovía la infidelidad.

En su libro ‘Shicret: cómo ser infiel sin que te pillen’, Albert XL Arnaiz explica su estrategia para ser infiel sin ser descubierto. “Ser infiel te da una vitalidad extraordinaria que no se puede comparar con nada, te hace sentir mucho más vivo de lo que jamás habías estado”, dijo el autor del libro vía Zoom desde Barcelona, España.

La presentadora, indignada por la opinión del escritor, se levantó del sofá y expresó su desacuerdo.

“A ver Albert, me voy a acercar porque me están dando ganas de ahorcarte -ríe-, o sea de verdad cómo es posible que digas eso, no lo entiendo y me imagino que no soy la única que en este momento quiere ahorcarte”, cuestionó Martínez. “En el libro afirmas que el 100% de la población mundial es infiel, yo te voy a decir una cosa, yo no soy infiel. En el libro comparas la infidelidad con las marcas, las marcas no sienten, un ser humano sí siente”, añadió.

El escritor defendió su punto de vista y aseguró que “siendo infiel sin que te pillen, no te pillarán, con lo cual no hay traumas, no hay dolor, es así de sencillo”. “Esto es para personas que han decidido ser infieles, una vez han decidido ser infieles el libro ayuda a hacerlo bien”, señaló.

La conductora se mantuve firme en su opinión y arremetió contra el escritor. “No, no, no es así de sencillo. Para mí es como si me dijeras una vez que decides ser ladrón yo te voy a enseñar a robar sin que te cachen, no”, expresó.

Por su parte, el escritor defendió nuevamente su argumento y animó “a todo el mundo que haya decidido ser infiel que lo haga bien”.

La presentadora de televisión se casó hace 18 años con su esposo Emerson Peraza, con quien ha formado una familia.