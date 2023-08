Karol G cambia su “look” para su nueva canción

La cantante colombiana Karol G mostró en redes sociales su nuevo “look” promocionando su nuevo tema musical el remix de ‘Ta Ok’.

Pero no fue lo único que captó la mirada de hacia la colombiana, pues “La Bichota” sorprendió con un sexy baile. El post de la cantante cuenta con miles de likes y comentarios, incluso de la esposa de Messi, Antonella Racuzzo.

Karol G con nuevo tema musical

Se conoce que en pocas horas más se realizará el estreno mundial de `Ta ok` remix y para el que se ha preparado la artista colombiana, y que además no dudó en grabar la colaboración con los artistas brasileños.

“Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté pedir participar en el remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, expresó la reggaetonera al pie de un video con imágenes exclusivas del lanzamiento.

Karol G- TA ÓK REMIX (Instagram)

Un cuerpo envidiable

El cambio físico de Karol G ha revolucionado a todos, incluso muchos llegaron a opinar que se sometió a una cirugía, pero su entrenadora personal Yarishna Ayala puso freno a las especulaciones y reveló el secreto del éxito para que la querida cantante luzca espectacular.

“Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión, por el hecho de ser estadios, siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra. Ha estado disciplinada como nunca antes, muchísimo con su alimentación que es parte fundamental del resultado”, detalló Ayala.