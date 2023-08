Adidas recauda $437 millones en la primera venta de las “Yeezy”

Yeezy Tenis Yeezy fabricados por Adidas exhibidos para su venta en Laced Up, una tienda de calzado deportivo, en Paramus, Nueva Jersey, el 25 de octubre de 2022. (AP Foto/Seth Wenig, archivo) (Seth Wenig/AP)

Adidas recaudó 400 millones de euros (437 millones de dólares) del primer lanzamiento de las zapatillas deportivas Yeezy que le quedaron tras romper lazos con Ye, el rapero antes conocido como Kanye West. El fabricante alemán de ropa deportiva intenta deshacerse de los tenis no vendidos y donar parte de las ganancias a grupos que luchan contra el antisemitismo y otras formas de intolerancia.

El primer lote de zapatillas deportivas lanzado en junio, que se agotó, ayudó a la compañía a lograr una ganancia operativa de 176 millones de euros en el segundo trimestre, mejor de lo que había planeado originalmente, indicó Adidas el jueves. Una segunda venta inició el miércoles.

Luego que los comentarios antisemitas y otras declaraciones ofensivas de Ye llevaron a la compañía a poner fin a su asociación con el rapero en octubre, Adidas señaló que había buscado una manera de deshacerse de forma responsable de 1.200 millones de euros en zapatillas deportivas de alta gama.

“Seguiremos vendiendo cuidadosamente más del inventario existente de Yeezy”, dijo el director ejecutivo Björn Gulden, que asumió el cargo en enero.

“Esto es mucho mejor que destruir y desechar el inventario y nos permite hacer donaciones sustanciales a organizaciones como la Liga Antidifamación, el Instituto Philonise & Keeta Floyd para el Cambio Social y la Fundación de Robert Kraft para Combatir el Antisemitismo”, detalló Gulden.

Adidas ya entregó 10 millones de euros a los grupos y espera donar 100 millones adicionales, con otras posibles donaciones dependiendo de cómo vayan las ventas futuras, dijo el director financiero, Harm Ohlmeyer.

Varios líderes cívicos judíos contactados por The Associated Press dijeron que no planeaban comprar un par de Yeezys, pero en general recibieron con agrado el plan para apoyar a las organizaciones contra la intolerancia y reconocieron que la compañía trata de sacar lo mejor de una mala situación.

El director general de Adidas dijo que las ventas de Yeezy “por supuesto, también ayudan tanto a nuestro flujo de efectivo como a nuestra solidez financiera general”.