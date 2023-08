Sociedad Americana Contra el Cáncer dedicará su “Grand Gala” a Ferdinand Pérez

La Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico anunció esta noche que dedicará al presentador y productor del programa Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, su tradicional Grand Gala, evento que rinde homenaje a sobrevivientes y sus familiares que vencieron el cáncer.

“Esta dedicatoria la recibimos con brazos abiertos junto a todos los sobreviviente de cáncer. ¡Es un honor!”, expresó Pérez en redes sociales.

Según el portal de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, en la Gala “los invitados pueden participar de una rifa y subasta donde tendrán la oportunidad de adquirir artículos a un excelente precio a la vez que contribuye a la lucha contra el cáncer. Además, en el evento se presentan artistas reconocidos y un gran espectáculo musical. Los fondos recaudados en la Gala se destina a mantener los servicios del Puerto Rico Hope Lodge y su Hogar Niños Que Quieren Sonreír que provee hospedaje y transportación, libre de costo a pacientes con cáncer, niños y adultos. También los fondos se asignan a los Programas de Becas Pre Universitarias y Universitarias a jóvenes sobrevivientes de cáncer en memoria del Lcdo. Luis Montañez y José Berrocal, respectivamente”.

En el mes de marzo, Pérez reveló que padecía de cáncer y el en junio culminó oficialmente su tratamiento contra la enfermedad. El presentador también indicó que su diagnóstico inicial fue cáncer en el cuello y metástasis en los pulmones.

“Eso me hirió. ¿Cómo puede ser tan rápido si hace una semana yo estaba corriendo bicicleta? Como es que en tan poco tiempo se te transforma la vida. Cuando yo toqué fondo, obviamente yo comencé a buscar de Dios como nunca en mi vida. Yo estaba llorando 24/7. No podía parar de llorar, era parte del proceso de aprendizaje”, dijo el presentador.

“Llegó el neumólogo y él venía con el resultado de mis placas de pecho. Ese es el que me iba a decir si de verdad yo tenía cáncer en los pulmones o no. El doctor le dice a la enfermera, ‘¿me puedes dejar solo con el paciente?’. El doctor bien serio, no me habla, no me decía nada y yo bien desesperado. Al final, el doctor me dice, ‘yo vi tus placas, tú lo que tienes ahí son unas manchas viejas de COVID o cicatrices viejas. Eso no es cáncer”, continuó.

“Ahí mismo yo me tiré a la camilla y empecé a llorar. De tener un diagnóstico de metástasis en los pulmones, a decirte que son cosas viejas tuyas, que no tienes nada, es del cielo a la tierra”, añadió.

Tras culminar sus tratamientos, el presentador fue recibido por un batallón de figuras políticas y amistades en la entrada de los estudios del programa de televisión en TeleOnce.

“Estoy impresionado con la cantidad de personas que sacaron de su tiempo para un abrazo”, dijo el Pérez tras entrar a los estudios.

En el estudio se encontraban personalidades de la política como Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el alcalde de San Juan, Miguel Romero, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, la exgobernadora Wanda Vázquez, el comisionado del NMEAD Nino Correa, la meteoróloga Deborah Martorell, el comisionado de la policía municipal de San Juan José Juan García, el pastor Otoniel Font y la pastora Wanda Rolón, entre otros.

“Ha sido impresionante el cariño que me han enviado, me llegaban videos de personas donde me mencionaba un pastor en la oración, de todos lados. He recibido una experiencia de vida que te cambia la vida por completo, es una experiencia única pero me siento con unas ganas de vivir”, expresó Pérez.

Durante el programa, Ferdinand Pérez agradeció el apoyo de su familia que lo acompañó durante todo el proceso. Del mismo modo, indicó que la experiencia lo acercó a Dios y le hizo ver todas las personas que al igual que él pasaron por el mismo proceso.

El presentador también fue sorprendido por la presencia de su esposa, su padre y su hermano quienes acudieron al programa especial.