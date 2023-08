Ricky Martin revela que su separación de Jwan Yosef comenzó antes de la pandemia

¿Infiel y posesivo? Ex de Ricky Martin habla sobre las razones de su separación Jwan Yosef y Ricky Martin mantienen una relación de amistad por sus hijos ( Cindy Ord/VF23 / Frazer Harrison /Foto: Getty Images)

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, habló por primera vez sobre su proceso de divorcio con el artista Jwan Yosef y reveló que los planes de separación entre ambos comenzaron previo a la pandemia del COVID-19 en el año 2020 y que todo lo han llevado de la mejor manera por el bien de la familia.

Martin en entrevista con Telenoticias (Telemundo) indicó que han llevado a cabo el proceso con rigurosidad por el bien de la familia y que siempre será amigo de su ahora exesposo y padre de sus hijos.

“Estoy soltero, Jwan y yo siempre seremos familia, tenemos unos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora, nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico, de manera responsable. Nos miramos a los ojos y sonreímos y nos abrazamos y pasamos por altas y bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos”, expresó Martin.

Aunque el anuncio se llevó a cabo en las pasadas semanas, Martin, aseguró que desde hace mucho tiempo ya habían pasado el proceso de luto, esto ante los supuesto rumores de infidelidad en la relación.

“Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido, estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por nuestro bien, por mi bien y por nuestros hijos. Estamos mejor que nunca”, expresó.

Del mismo modo, dijo que su esposo y él han sido tan ejemplares en su separación que deberían ser consultores para otras parejas que estén pasando por el mismo proceso.

“Yo le dije a Jwan, Jwan nosotros deberíamos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar, es más si alguien se está divorciando, vengan y hablen porque nosotros tenemos ya esto cuadrado, ha sido muchos más fácil de lo que pensamos, insisto Jwan y yo vamos a ser amigos siempre”, dijo el astro boricua en la entrevista con la periodista Lourdes Collazo.

A principios de julio, el cantante boricua Ricky Martin dio a conocer que se divorcia del artista sirio Jwan Yosef luego de seis años de matrimonio.

En entrevista con la revista People, la pareja sostuvo que: “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Ricky y Jwan comparten dos hijos; Lucía y Renn, quienes nacieron en el 2018 y 2019, respectivamente. Antes de conocer a Jwan, Ricky procreó a los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en el 2008.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos”, escribió la pareja en una publicación de Instagram, compartida en español en el perfil de Martin y en inglés en el de Yosef.

“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”, agregaron. “Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

The Associated Press contactó al equipo de publicistas de Martin, quienes confirmaron la veracidad de la publicación. No se proporcionaron otros detalles.

Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, se casaron a fines de 2017. Para entonces Martin ya era padre de los mellizos Matteo y Valentino, quienes cumplirán 15 años en agosto y a quienes tuvo por gestación su subrogada. Con Yosef se convirtió en padre de Lucía, de cuatro años, y Renn, de tres, también por subrogación.

Martin, intérprete de éxitos como “Livin’ la Vida Loca”, “La copa de la vida” y “Vente pa’ ca” ha sido galardonado con dos Grammy y cuatro Latin Grammy. Yosef es un artista plástico sueco de origen sirio.