Lo que se sabe de la separación de Tini y Rodrigo De Paul

La cantante Tini y el futbolista Rodrigo De Paul anunciaron ayer su separación, luego de dos años de relación sentimental.

La pareja ganó fama en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues fue el momento en el que jugador argentino se coronó en el certamen.

Tini y Rodrigo De Paul concluyeron su relación

Tini apareció en gran parte del Mundial, apoyando a De Paul. Incluso, fue parte de las celebraciones por la obtención del campeonato.

A estos dos boludos les guionan hasta la separación?

Tini y De Paul pic.twitter.com/8NwJhNRnxt — D e l f i n a ⚡ (@delfinitt) August 2, 2023

La cantante fue quien reveló la ruptura, por lo que pidió respeto a los aficionados, ya que es un momento complejo el que están pasando.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, sentenció la también actriz.

Fuentes cercanas a Tini, comentaron que la relación había concluido desde hace algunos meses, pero no habían querido hacerlo público.

Se desconoce el motivo de la ruptura

Además, el motivo real se desconoce, pues sólo gente allegada a la pareja está enterada de la situación, aunque se espera que en los próximos días se filtre más información.

Información exclusiva de la separación de Tini y De Paul: Tini tomó la decisión de separarse.@Palivarela pic.twitter.com/PrrkbdbvjR — Socios del espectáculo (@socioseltrece) August 2, 2023

La cantante argentina confesó, hace unas semanas, que está pasando por problemas de ansiedad. De hecho, relató que subirse a los escenarios está siendo complicado, por lo que comenzó a tratar este padecimiento.

“No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, confesó la sudamericana.

Por su parte, Rodrigo no ha emitido palabra alguna, más que la publicación que compartió con la cantante.

Incluso, De Paul se encuentra en México, en donde el Atlético de Madrid tendrá un partido amistoso en Monterrey, Nuevo León, ante la Real Sociedad.