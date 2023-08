¿Cuando estrena el nuevo álbum de Karol G?

Tras varios meses de espera, la cantante colombiana Karol G anunció la fecha de estreno de su nuevo álbum.

La artista sorprendió a sus fanáticos este lunes al dar a conocer cuándo lanzará este nuevo trabajo musical, que viene promocionando desde hace varios meses.

El anunció lo hizo con un video de casi 30 segundos en sus redes sociales. En la pieza audiovisual se ve a ‘La Bichota’ muy sexy con un bikini de color negro y una larga cabellera rosada que llega hasta debajo de sus glúteos.

De forma muy sensual, se mueve sobre el piso dibujando la portada de ‘Mañana Será Bonito’ con arena negra y rosada. Al final y al ritmo del hip hop, una voz en off dice “Bichota Season”.

El video lo acompaña con la siguiente leyenda: “Este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia 🖤 Mañana será Bonito 🦈 Bichota Season ✨ 11 de Agosto // Pre Save Link en Bio”.

Portada muy comentada

En la portada que dibujó con la arena rosada y negra, destaca en medio una especial de ángel bebé, con alas, pero con cachos y una mirada malvada. Sobre sus hombres tiene una serpiente con estrellas en su cuerpo y una mirada igual de malvada. Esta mirada la tienen todos los elementos que están alrededor, que son animales como caracoles, mariposas, abejas y otros.

Karol G La cantante lanzará un nuevo álbum con una imagen más oscura (@karolg/Instagram)

Además, hay un corazón partido atravesado con una flecha, así como un corazón malvado con cachos. El único ser bondadoso que se aprecia en la imagen es un conejo que está miedoso por la amenaza de ser comido por la serpiente que está sobre el ángel.

El diseño de la portada generó muchos comentarios por parte de sus seguidores: “Algo no me cuadra aquí. 😓 Utilizaste un versículo de la Biblia en una canción y ahora en este video muchos símbolos oscuros. Serpientes, diablos y calaveras ... mmmm espero no seas una más de los artistas que pactan con el 👺� para tener más éxito 💔 Eso no me gusto nada la verdad”, “literalmente el 99% de personas ignoran este mensaje: ‘Dios te guarde a ti y tu familia de toda enfermedad’”, “Dios te perdone, perdiste por completo tu esencia 😢. Promoviendo cosas satánicas, deja que el omnipotente te pase la mano”, “se copio del cabello de Yailin. Es un ritual”.

El diseño es todo lo contrario a lo que ella había mostrado que sería su portada de ‘Mañana Será Bonito’. Hace meses, mostró una portada muy colorida y con dibujos felices, más o menos con el mismo concepto de animales. La diferencia es que en esa, todo irradiaba alegría, incluso hay un corazón con los colores de la bandera de Colombia, su tierra natal.

Karol G Esta fue la imagen colorida de su álbum Mañana será bonito (@karolg/Instagram)

Gira

El lanzamiento de este nuevo álbum coincide con el inicio de su gira, que arrancará en Las Vegas. Serán 15 presentaciones que la llevarán por Texas, Houston, Dallas, Boston, Miami y otras ciudades.

Los más recientes temas musicales de Karol G son ‘S19′ y ‘TQG’, este último en dúo con la también colombiana Shakira.

Según reseñó Billboard ‘S91′ debutó en el No. 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. El mismo portal precisó que ‘Mañana será Bonito” incluye 17 canciones con la colaboración de Romeo Santos, Quevedo, Sech, Carla Morrison. Es el primer LP en español de una mujer en liderar la lista de álbumes Billboard 200.