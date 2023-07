“Soy afortunada por estar viva”: Madonna reflexiona a un mes de salir del hospital

La cantante, compositora y productora estadounidense, Madonna, reflexionó este domingo sobre su proceso de recuperación a un mes de salir de hospital a causa de una infección bacteriana que casi le costó la vida.

La “Reina del Pop” acudió a sus redes sociales para expresarse sobre su estado actual, al tiempo que agradeció a sus fanáticos por el apoyo recibido en momento difíciles.

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, realmente puedes quedar atrapada en las necesidades de tus hijos y en la aparentemente interminable generosidad, pero cuando las fichas estaban bajas, mis hijos realmente aparecieron para mí. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Hizo toda la diferencia”, comentó la artista.

De igual forma, Madonna habló sobre el amor, sus amigos, los “ángeles que la protegieron” y la importancia de cuidarse para no volver a tener un acercamiento con la muerte.

“Me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y qué afortunada soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. ¡Y gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo!”, agregó.

Actualmente, la cantante prepara su gira mundial de conciertos “Celebration”, que ha tenido algunos cambios de fechas, pero ha decidido tomarla como un agradecimiento a sus seguidores.

En la página oficial de Madonna, que el próximo mes cumple 65 años, se señala que será hasta el 13 de diciembre cuando inicie con los conciertos en Brooklyn, Nueva York.