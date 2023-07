Con 90 y 83 años se casaron tras conocerse por Tinder

Para el amor nunca es tarde y así lo demostró una pareja de abuelos de 90 y 83 años que encontró el amor en Tinder y se casaron. Emilio y Liria, ambos viudos, se conocieron en la aplicación de citas gracias a sus familiares y decidieron darle una oportunidad al amor en la tercera edad.

“Concordamos en muchas cosas, a los dos nos gusta salir, el baile, la música. Entonces, pensé que estaría bueno probar (…) A mí no me gusta estar solo. Mis hijos tienen su vida y no quiero interrumpir”, confesó Emilio.

La historia de amor comenzó cuando la nieta de Emilio creó su perfil en Tinder y el hijo de Liria subió una foto de ella en la aplicación. A pesar de las distancias, se empezaron a conocer a través de llamadas telefónicas hasta que Liria decidió viajar y conocerlo en persona.

Después de un tiempo juntos, la pareja tomó la decisión de casarse en julio en la Villa Carlos Paz. La ceremonia tuvo lugar en el Registro Civil, seguida de una fiesta en un restaurante para celebrar su unión.

Emilio y Lira Emilio y Lira se casaron en Córdoba. Fotografía de TN Argentina.

“Coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar. En la vida me han pasado muchas cosas. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que hacer el duelo y seguir porque queda la familia y la vida continúa”, expresó Liria sobre su nueva relación.

La historia de Emilio y Liria es un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar el amor y que siempre hay espacio para el romance, sin importar cuántos años se tengan.