Fotos: Así han cambiado los cinco hijos del actor Arnold Schwarzenegger

Para muchos, Arnold Schwarzenegger es un actor, empresario, político y exfisicoculturista, no obstante, la faceta que más satisfacción le da es la de ser papá.

El protagonista de “Terminator” es el orgulloso y entregado padre de cinco hijos. Los primeros cuatro, Katherine, Christina, Patrick y Christopher, son fruto de su matrimonio con la modelo Maria Shriver.

Mientras, el menor, es fruto de una aventura que tuvo con su ama de llaves, Mildred Patricia Baena. En el año 2011, el famoso anunció públicamente que tenía un quinto hijo llamado Joseph Baena. A la par, su entonces esposa solicitó el divorcio tras 25 años casados. La situación no fue nada fácil para la familia, pero el tiempo ha pasado, han sanado y sus cinco retoños se llevan muy bien.

¿Quiénes son los hijos de Arnold Schwarzenegger?

Katherine Eunice Schwarzenegger

La hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver es Katherine. Ella nació el 13 de diciembre del año 1989 en Los Ángeles, California, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

Katherine es egresada de la Universidad del Sur de California y una exitosa escritora. Maverick and Me (2017), The Gift of Forgiveness (2020) y Good Night Sister (2023) son algunas de sus obras.

En cuanto a su vida personal, la autora está felizmente casada con el actor Chris Pratt desde 2019. La pareja tiene dos hijas. La mayor se llama Lyla y nació en 2020. La menor es Eloise y llegó en 2022.

Katherine Schwarzenegger es una exitosa escritora | (Instagram)

Cristina Maria Aurelia Schwarzenegger

El segundo retoño de Schwarzenegger y Shriver es Christina. Ella llegó al mundo en Los Ángeles, California, el 23 de julio de 1991. Por lo tanto, recién cumplió sus 32 años de edad.

Al igual que su mamá, Christina se graduó de la Universidad de Georgetown con una licenciatura en inglés en 2013. Luego estudió arquitectura de interiores y se desempeñó como editora en Goop.

La joven es miembro del consejo de fundadores de la organización Special Olympics y productora audiovisual. Una de sus producciones es Take Your Pills, un documental disponible en Netflix.

Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger

El tercer hijo y primer varón del matrimonio Schwarzenegger-Shriver es Patrick. Su madre le dio a luz el 18 de septiembre de 1993 en Los Ángeles. Actualmente, tiene 29 años y es actor y modelo.

Patrick hizo su debut en Hollywood en la película Benchwarmers en 2006. Desde entonces, ha actuado en filmes como Moxie (2021) y series como The Staircase (2022) y Gen V (2023).

Además de ser actor, es graduado de la Escuela de Negocios Marshall de la University of Southern California. En lo personal, mantiene un romance con la modelo Abby Champion desde el año 2015.

Patrick Schwarzenegger es actor como su padre | (Instagram)

Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger

El hijo menor de Shriver y Schwarzenegger es Christopher. La cigüeña trajo al consentido de la familia a sus vidas el 27 de septiembre de 1997 en Los Ángeles, por lo que tiene unos 25 años.

A diferencia de su hermano mayor, se mantiene alejado de los reflectores y sus redes sociales son privadas por lo que solo se sabe sobre lo que Arnold comparten sobre él en su perfil en Instagram.

Gracias a las publicaciones del actor de FUBAR, se pudo saber que egresó de la Universidad de Michigan en 2020 y ha tomado clases de boxeo, levantamiento de pesas, estiramiento y ciclismo.

Christopher es el más reservado de los hermanos Schwarzenegger | (Instagram)

Joseph Baena

El hijo menor de Arnold Schwarzenegger es Joseph Baena. Él nació el 2 de octubre de 1997 como resultado del affaire del intérprete con Mildred Patricia Baena y ahora tiene 25 años de edad.

Baena mantuvo su parentesco en secreto los primeros años de la vida de su retoño hasta el parecido fue muy evidente. En la actualidad, padre e hijo son muy cercanos y comparten más que el físico.

Y es que el joven, quien egresó de la Universidad de Pepperdine en 2019, también es culturista y un actor en ascenso. Él se estrenó en la actuación con un papel en la película Bully High en 2021.

A partir de entonces, ha luchado por su carrera. Su próximo proyecto es Gunner, un filme protagonizado por Morgan Freeman y Luke Hemsworth. Baena también es agente de bienes raíces.

Joseph Baena es culturista, actor y agente de bienes raíces | (Instagram)

Durante este domingo, Schwarzenegger cumplirá 76 años de edad. De seguro, lo hará rodeado del inmenso amor, la compañía y agasajos de sus cinco hijos.