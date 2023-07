Veterana periodista repudia actitud de reportero de TeleOnce con sus compañeras

Han sido varios los usuarios en las redes sociales que han repudiado la manera en que el reportero de TeleOnce, Arnaldo Rojas, se dirigió a su compañera Nuria Sebazco durante la cobertura del veredicto contra Félix Verdejo en la noche del viernes.

Una de las personas que condenó la actitud de Rojas fue la veterana periodista Daisy Sánchez quien a través de su página en Facebook también defendió la labor que han realizado sus colegas Nuria Sebazco y Melissa Correa a lo largo de los años.

“El silencio no es posible. Ellas, dos veteranas con una trayectoria intachable, Una, amiga entrañable, admirada y querida; que lleva miles de lunas frente a una cámara reportando en vivo. De Nuria Sebazco diré además que siempre ha sido la mejor compañera de labores, solidaria, honesta y valiente. De Melissa Correa digo que le tengo un gran respeto y no hay en este momento un periodista que conozca mejor el tribunal federal que ella. Así que, Arnaldo Rojas , te tengo dos sugerencias; la primera, abre el paraguas y guarda silencio. La segunda; mientras estas ahí abajo recuerda que siempre existe espacio para mejorar.Las periodistas veteranas a las que maltrataste pueden darte muchas lecciones no sólo de humildad (esa te vendría muy bien) también de cobertura en vivo, colaboración, compañerismo y solidaridad. Intenta aprenderlas, serás mejor ser humano y periodista. En ese orden”, escribió Sánchez en sus redes sociales.

Sus expresiones se deben a que en el momento en que se dio a conocer el veredicto en el caso contra Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez, el periodista de TeleOnce regañó a sus dos compañeras en vivo alegando que no se utilizó el vehículo que habían acordado para comunicar la determinación.

Incluso, Rojas repitió la información que Nuria Sebazco ya había brindado y la interrumpió mientras la daba.

“Yo preferiría que la compañera Melissa Correa sea la que nos informe y no tengamos que depender de las redes sociales”, expresó Rojas mientras su compañera de trabajo brindaba la información.

El video se viralizó en las redes sociales y ha provocado el repudio de muchas personas por la actitud del periodista.