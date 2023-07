Ellie Kemper destaca la resilencia cultivada a partir de las pequeñas cosas de la vida

Si eres fanático de las películas de comedia romántica y estás planificando tu agenda para este fin de semana, hoy estrena en Netflix Happiness for Beginners.

Metro Puerto Rico conversó con la actriz Ellie Kemper, quien protagoniza la cinta.

4 preguntas para Ellie Kemper:

Cuéntame un poco sobre cómo llegó esta historia a tus manos y si sabes algo del libro.

—Me reuní con Vicki White, la brillante escritora y directora de cine. Creo que unos meses antes de que empezáramos a rodar y me enamorara de Vicki, había visto su ultimo filme, The Last Husband, que también era una adaptación de una novela. Amé a Vicki de inmediato, así que quería trabajar en cualquier cosa en la que ella estuviera trabajando. Entonces, cuando surgió este proyecto unas semanas más tarde, leí el guión. Es una gran historia de una mujer que se encuentra a sí misma y reclama su felicidad y hay una resiliencia en ella y una tenacidad que realmente admiré. Es una historia hermosamente contada y resultó ser bellamente filmada. Creo que es una historia realmente edificante.

¿Cuál es ese mensaje específico que te gustaría que la gente se lleve de la película?

—Creo que hay una verdadera sabiduría en la resiliencia de Helen, el personaje que interpreto, porque está pasando por un capítulo muy difícil de su vida. Está pasando por un divorcio y necesita seguir adelante. Creo que está un poco perdida cuando la encontramos al principio. No está contenta y no se está cuidando a sí misma. Así que creo que un mensaje de resiliencia es uno que me encantaría que la gente se llevara de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas.

Otra de las sorpresas de esta película es la química entre los actores. ¿Qué hicieron fuera de cámaras para fortalecer esa química que vemos en pantalla?

—Los lugares definitivamente ayudaron. Estar en la naturaleza fue tan refrescante. Creo que cuando estás en exteriores y estás luchando contra los mismos elementos, ya sea lluvia, viento, sol o lo que sea, todos estamos en lo mismo. Así que formas una camaradería a partir de eso. El elenco fue maravilloso e inmediatamente nos unimos. Tuvimos un montón de ensayos antes de que comenzar la filmación.

The Office no puedo dejarte ir sin preguntarte, ¿veremos una secuela en algún momento?

—¿Quién pudiera predecir el futuro? No he escuchado nada, pero estoy de acuerdo, y cuentan conmigo si lo hacen.

Mira la entrevista completa aquí: