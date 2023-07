¿Habrá una segunda parte de Barbie?

Con menos de una semana de estreno, la película de Barbie ya ha sido todo un éxito con un extraordinario éxito en la taquilla. Ante esto, muchas personas se han preguntado si habrá una segunda parte.

Dirigida por la cineasta estadounidense Greta Gerwig, conocida por películas como Lady Bird y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de Barbie y Ken, el largometraje basado en la icónica muñeca de Mattel se ha convertido en un fenómeno de la pantalla grande con críticas extremadamente favorables y ganancias hasta el cielo.

Ahora, en una entrevista reciente con The New York Times (vía The Hollywood Reporter), se le preguntó a la directora de 39 años si visualiza su cinta como el inicio de una franquicia y si existe la posibilidad de que la historia continúe en el futuro.

Greta Gerwig no está pensando en hacer una secuela de Barbie

“En este momento, es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente en cero”, contó la directora y también actriz.

Ante esta respuesta, sabemos que una secuela no existe actualmente en los planes de Gerwig, que además hizo historia el fin de semana pasado al volverse la directora cuya cinta tuvo mayor recaudo en un fin de semana en la taquilla local, superando los que había logrado la directora de Capitán Marvel.

Además de esto, es importante recordar que el próximo proyecto del que se tienen muchas expectativas en Greta es la adaptación de Netlfix de la saga de Las Crónicas de Narnia, de las cuales ya se confirmó que la directora estará al frente de al menos dos de estas cintas.